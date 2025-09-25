PUBG y PUBG MOBILE reciben a Skibidi Toilet con modos caóticos, eventos y recompensas únicas

El universo de PUBG y PUBG MOBILE vuelve a expandirse con una colaboración inesperada y, sobre todo, caótica. La sensación animada Skibidi Toilet, nacida en YouTube y convertida en un fenómeno global, se suma temporalmente al campo de batalla con modos especiales, objetos únicos y actividades para la comunidad. La alianza estará disponible desde el 25 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2025, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de vivir una experiencia fuera de lo común.



Skibidi Toilet invade los mapas clásicos

En PUBG MOBILE, los jugadores que ingresen a Livik o Erangel dentro del modo clásico podrán toparse con Skibidi Toilet como un enemigo inesperado. Su llegada no pasará desapercibida: este personaje puede lanzar rayos láser, invocar secuaces y desatar ataques contra el suelo que pondrán a prueba la coordinación de los escuadrones.

Superar este reto trae consigo recompensas valiosas. Los equipos que logren derrotar a Skibidi Toilet no solo recibirán suministros poco comunes, sino que también verán su ID de escuadra anunciado en el mapa, señalando su triunfo ante todos los jugadores de la partida.



Apariciones especiales en otros modos

La presencia del personaje no se limita a los clásicos. En Metro Royale, Skibidi Toilet aparece de manera aleatoria y entrega botines exclusivos al ser derrotado. Entre los objetos que se pueden obtener están el papel higiénico dorado, inodoros dorados y desatascadores dorados, artículos de alto valor que pueden comercializarse dentro del juego.

La expansión también llega al Mundo de Maravillas a partir del 29 de septiembre, donde los creadores tendrán la posibilidad de incorporar a Skibidi Toilet como un nuevo monstruo dentro de sus mapas personalizados. Esto abre la puerta a que la comunidad diseñe experiencias aún más impredecibles.



Eventos y recompensas temáticas

El eje de la colaboración incluye un evento especial, disponible entre el 30 de septiembre y el 4 de noviembre. Durante este periodo, los jugadores podrán participar en un minijuego para acumular puntos y canjearlos por recompensas. Entre los artículos destacados se encuentran el traje Skibidi Toilet, la cubierta Cameraman y grafitis temáticos, además de otros objetos cosméticos.

Los vales Perk serán la clave para acceder a estos premios, por lo que se recomienda a los jugadores canjearlos antes de que finalice el evento. Con ello, PUBG MOBILE refuerza la idea de mezclar el entretenimiento con recompensas que trascienden la partida.



Una colaboración en múltiples plataformas

Aunque PUBG MOBILE es el centro de esta integración, los jugadores de PUBG: Battlegrounds en PC y consolas también podrán unirse al caos. El contenido estará disponible primero en PC a partir del 22 de octubre y llegará a consolas el 30 de octubre, asegurando que toda la comunidad tenga acceso antes de que concluya la colaboración.



Más que una alianza curiosa

La unión entre PUBG y Skibidi Toilet responde a una estrategia que va más allá del simple fan service. Conectar con fenómenos virales y tendencias digitales permite a los videojuegos consolidar su relevancia cultural y mantener una relación más cercana con públicos diversos. En este caso, el humor absurdo y caótico de Skibidi Toilet contrasta con la tensión táctica de PUBG, generando una mezcla inesperada que, al menos por tiempo limitado, refresca la experiencia para veteranos y nuevos jugadores.

