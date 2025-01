Con 20 millones de gamers, PUBG MOBILE demuestra que los videojuegos pueden ser aliados del planeta

Los videojuegos han sido objeto de debate durante décadas. Para algunos, son una pérdida de tiempo; para otros, una forma de entretenimiento sin igual. Sin embargo, PUBG MOBILE ha demostrado que los juegos pueden ser una plataforma poderosa para generar cambios positivos en el mundo real. Su reciente iniciativa Play For Green es un testimonio de cómo la industria del gaming puede ser un motor de concienciación y acción ambiental.

Con más de 20 millones de jugadores participando en el evento "Run For Green", la comunidad de PUBG MOBILE logró un hito impresionante: recorrer más de 4.8 mil millones de kilómetros dentro del juego, el equivalente a darle 21,000 vueltas a la Tierra. Esta actividad no solo quedó en el mundo virtual, sino que se tradujo en un impacto tangible: la protección de más de 70,000 metros cuadrados de ecosistemas en Pakistán, Indonesia y Brasil.

Pero la iniciativa no se detuvo en la conservación ambiental directa. PUBG MOBILE también apostó por la educación ambiental mediante el Jardín de la Protección, un espacio virtual donde los jugadores pudieron aprender sobre la flora en peligro de extinción. Cerca de 100 millones de jugadores exploraron este entorno, adquiriendo conocimientos esenciales sobre la biodiversidad y la necesidad de su preservación.

Otra estrategia clave de Play For Green fue la creación de la serie de mapas "Las Ruinas de Erangel" en colaboración con Mark Maslin, profesor de la University College de Londres. Estos mapas ofrecieron una representación de los posibles efectos del cambio climático, permitiendo a los jugadores sumergirse en una experiencia educativa e inmersiva. Lo más sorprendente es que la comunidad también participó activamente, generando más de 8,000 mapas con temática ambiental, los cuales han sido jugados más de 1.4 mil millones de veces.

El reconocimiento de Play For Green en los Premios Playing for the Planet 2024 con el trofeo Elección de los Medios reafirma la importancia de esta iniciativa. PUBG MOBILE ha dejado en claro que los videojuegos pueden ser mucho más que simple entretenimiento: pueden convertirse en herramientas para educar, inspirar y movilizar a millones de personas en causas globales urgentes.

Este tipo de iniciativas abren un debate necesario: ¿cuál es el verdadero potencial de los videojuegos en la lucha contra el cambio climático y otras problemáticas mundiales? Lo que antes era considerado una actividad pasiva hoy se posiciona como una plataforma de impacto social y ambiental. Es momento de que la industria en su conjunto tome nota y siga el ejemplo de PUBG MOBILE. Porque, si algo nos ha enseñado Play For Green, es que la unión entre tecnología, entretenimiento y conciencia ecológica puede dar resultados sorprendentes.

Los jugadores ya han demostrado que están dispuestos a ser parte del cambio. Ahora, la responsabilidad recae en los desarrolladores y compañías para seguir creando experiencias que no solo diviertan, sino que también ayuden a construir un futuro más sostenible para todos.

