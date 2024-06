¿Qué trae el The Kit of Power y cuánto cuesta en la Comic Con Bogotá 2024?

La Comic Con Bogotá 2024 promete ser un evento sin precedentes, lleno de emociones, novedades y una inmersión total en la cultura geek. Durante cuatro días, del 28 de junio al 1 de julio, los aficionados podrán disfrutar de una agenda repleta de actividades, paneles con artistas destacados, y mucho más.

¿Qué es el The Kit of Power?

En esta edición del evento, se introducirá el "The Kit of Power", un conjunto de artículos coleccionables especialmente pensados para que los asistentes lleven a casa una parte de la magia de la Comic Con. Este kit está diseñado para capturar la esencia del cine, los cómics y la cultura pop a través de varios elementos exclusivos:

Camiseta de Gio The Wolf: Una pieza central del kit es la camiseta ilustrada de Gio The Wolf, conocido por su vibrante arte que captura el espíritu aventurero del fandom.

Afiche oficial de Somebody Save Me: Este afiche, detalladamente ilustrado, es una adición imprescindible para cualquier coleccionista y fanático del arte gráfico.

Escarapelas coleccionables: No podría faltar en el kit una serie de escarapelas de coleccionista, representando a titanes del mundo del cómic como Universal, Marvel y Disney, que celebran la rica historia y el impacto cultural de estas icónicas casas de esta comunidad.

Figura coleccionable y cómic: Para completar el kit, se incluye una figura exclusiva y un cómic, elementos que prometen añadir un valor excepcional a la colección de cualquier aficionado.

Precio y disponibilidad

El The Kit of Power estará disponible para su compra en la tienda oficial de la Comic Con, ubicada dentro del evento en el pabellón 17. El precio de este kit coleccionable es de $85,000 pesos colombianos, no incluyendo servicio. Esta es una oportunidad única para obtener un recuerdo tangible de tu experiencia en la Comic Con Bogotá 2024.

La Comic Con Bogotá 2024 no es solo un evento, es una celebración de la cultura geek que reúne a entusiastas de los cómics, el cine, la música y el cosplay. Con la adquisición del The Kit of Power, los asistentes no solo vivirán la emoción del evento, sino que también llevarán consigo recuerdos que perdurarán mucho después de que las puertas se cierren.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único, donde la fantasía, el arte y la pasión por el mundo geek se encuentran en un solo lugar. ¡Marca tus calendarios y prepárate para sumergirte en el universo de la Comic Con Bogotá 2024!

