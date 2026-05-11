Rainbow Six Major arranca en Salt Lake City con 19 equipos y US$600 mil en juego

El calendario competitivo de Rainbow Six: Siege empieza a tomar forma con uno de esos eventos que suelen marcar el pulso de toda la temporada. Equipos de distintas regiones, estilos de juego que chocan entre sí y una presión constante por mantenerse en la conversación global: todo se alinea para una competencia que va más allá de los puntos y las victorias.A medida que avanza el año, estos torneos no solo sirven para medir el nivel de cada región, sino también para anticipar qué organizaciones tienen lo necesario para sostenerse en lo más alto. Y en esta ocasión, el escenario elegido no es menor: Estados Unidos vuelve a ser sede de uno de los encuentros más importantes del circuito.

Equipos, regiones y un contexto competitivo exigente

El ecosistema competitivo de Rainbow Six sigue consolidándose con representantes de múltiples ligas regionales. Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, China y Sudamérica llegan con sus mejores cartas, cada una con su propio ritmo de juego y lectura estratégica.En medio de este panorama, Latinoamérica tendrá presencia con organizaciones de origen brasileño que buscarán hacerse notar frente a rivales de peso internacional. Equipos como FaZe Clan, FURIA, LOS y Ninjas in Pyjamas llegan con la responsabilidad de representar a la región en un torneo que exige consistencia desde el primer enfrentamiento.Sin embargo, no todo ha sido estabilidad en la previa. Algunos equipos han tenido que ajustar sus alineaciones por problemas logísticos, incluyendo ausencias y sustituciones de emergencia. Estos cambios, aunque temporales, pueden influir directamente en el rendimiento dentro del servidor.

La noticia: arranca el Major de Salt Lake City

El Major de Rainbow Six: Siege en Salt Lake City comienza este viernes 8 de mayo, reuniendo a 19 de los mejores equipos del mundo en la primera gran cita internacional de la temporada 2026.El torneo cuenta con una bolsa de premios total de 600 mil dólares y se disputará en el Salt Palace Convention Center, con la gran final programada para el 17 de mayo.Inicialmente, el evento contemplaba la participación del equipo Wolves, pero por problemas relacionados con documentación de viaje, no podrán competir. Como resultado, sus enfrentamientos en la fase inicial serán otorgados a sus rivales con marcador de 7-0, aunque sin impacto en criterios de desempate.

Formato: tres fases para definir al mejor

El torneo se divide en tres etapas principales: Play-In, Fase Suiza y Eliminatorias, cada una con dinámicas que ponen a prueba la adaptabilidad de los equipos.La primera fase, el Play-In, contará con siete equipos que llegan desde las posiciones más bajas de sus regiones. Aquí se utilizará un formato de doble eliminación, lo que permite una segunda oportunidad tras una derrota. Todos los partidos de esta etapa se jugarán el mismo viernes desde las 11:30 a.m. (hora de Ciudad de México), y solo cuatro equipos avanzarán.Luego llega la Fase Suiza, donde se integran los clasificados del Play-In junto a doce equipos que ya tenían su cupo asegurado. En este formato, los equipos se enfrentan según su rendimiento: quienes ganan avanzan juntos, y quienes pierden, también. El objetivo es claro: alcanzar tres victorias para clasificar o evitar tres derrotas que significan eliminación.Finalmente, los ocho mejores equipos llegarán a la fase eliminatoria, donde todo se define en un formato de eliminación simple. Cuartos de final, semifinales y una gran final marcarán el cierre del torneo.

Ajustes de última hora y cambios en alineaciones

La previa del Major también ha estado marcada por cambios inesperados en varios equipos. Algunos jugadores y miembros del staff no lograron resolver a tiempo temas de viaje, lo que obligó a recurrir a sustituciones temporales.Entre los casos confirmados están EDward Gaming, Wildcard, Twisted Minds y Five Fears, que contarán con reemplazos durante el torneo. Estas modificaciones solo aplicarán mientras dure el Major, y los jugadores originales podrán regresar si solucionan su situación.Este tipo de ajustes suele impactar directamente en la coordinación y el desempeño, especialmente en un juego donde la comunicación y la ejecución táctica son clave.

Dónde seguir el torneo

El Major será transmitido en los canales oficiales de Ubisoft a través de Twitch y YouTube, permitiendo que la comunidad siga cada enfrentamiento en tiempo real. Además, las redes sociales oficiales del juego estarán compartiendo actualizaciones, resultados y momentos destacados a lo largo del evento.

Un torneo que marca el inicio de algo más grande

Más allá del trofeo y el premio económico, este Major representa el primer gran filtro de la temporada. Es el momento en el que se empiezan a definir narrativas, a consolidar favoritos y a detectar sorpresas.Para muchos equipos, será una oportunidad de confirmar su nivel. Para otros, el inicio de un camino que apenas comienza.

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