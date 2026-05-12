Cajas de compensación darán subsidio de $122 millones a colombianos que cumplan requisitos clave

En Colombia, durante 2026, miles de hogares están atentos a una cifra que ha empezado a circular con fuerza: $122.563.350 en subsidio de vivienda. No se trata de un préstamo ni de un bono que deba devolverse. Es un apoyo directo que entregan las cajas de compensación familiar para quienes cumplen ciertos requisitos y buscan construir o mejorar su vivienda, sobre todo en zonas rurales.



Este subsidio no es nuevo, pero sí alcanza en 2026 su valor más alto, debido al aumento del salario mínimo. La normativa establece que estos apoyos se calculan con base en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para este año, el salario mínimo quedó en $1.750.905, lo que permitió que el subsidio máximo para construcción en sitio propio rural llegue hasta 70 salarios mínimos, es decir, $122.563.350.



¿En qué consiste el subsidio de $122.563.350 que dan las cajas de compensación?

Este apoyo está dirigido principalmente a hogares que ya cuentan con un lote propio o una vivienda que requiere una intervención completa. No aplica para comprar vivienda nueva en proyectos inmobiliarios. Aplica para construir desde cero en un terreno propio o realizar mejoras estructurales, según el caso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El dinero lo entregan las cajas de compensación familiar y se gira de forma controlada para garantizar que se use en materiales, mano de obra y obras aprobadas. No llega en efectivo a la familia beneficiaria. El monto máximo solo se alcanza en zonas rurales y bajo la modalidad de construcción en sitio propio. En áreas urbanas, los valores son menores.



Requisitos clave para acceder al subsidio de vivienda

Para aplicar a este subsidio, el hogar debe cumplir con algunas condiciones generales que se repiten en la mayoría de cajas de compensación:



Estar afiliado a una caja de compensación como trabajador, pensionado o independiente aportante. Tener ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos No ser propietario de más de una vivienda No haber recibido antes un subsidio de vivienda Contar con lote propio o vivienda a mejorar, legalizada y sin embargos Acreditar ahorro previo, que suele ser del 10 % del valor del proyecto Estar clasificado en Sisbén, generalmente entre los grupos A, B o C

Cada caja puede sumar criterios de priorización, como ubicación rural, tipo de hogar o condiciones sociales.



No es un único subsidio de vivienda, se puede combinar

Uno de los puntos que más interés genera es la posibilidad de sumar varios apoyos. En algunos casos, el subsidio de la caja puede combinarse con recursos de alcaldías, gobernaciones o beneficios del Fondo Nacional del Ahorro. Esa combinación es la que permite alcanzar cifras cercanas o superiores a los $100 millones, dependiendo del proyecto y la región.



Otros subsidios de vivienda disponibles en 2026

Además del subsidio de $122 millones, en 2026 siguen vigentes otros apoyos que vale la pena tener en el radar.



Subsidio para compra de vivienda VIS

Las cajas de compensación también entregan subsidios para comprar vivienda nueva tipo VIS. Los montos dependen del ingreso del hogar:



Hasta 30 salarios mínimos para hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos ($52.527.150)

Hasta 20 salarios mínimos para hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos ($35.018.100)

Estos subsidios se usan como parte de la cuota inicial. De otro lado, Alcaldías y gobernaciones siguen ofreciendo subsidios propios. En ciudades como Bogotá existen programas que apoyan la cuota mensual, el ahorro previo o el cierre financiero. Recuerde que estos no siempre están activos todo el año y dependen del presupuesto local.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL