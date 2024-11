Reseña Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero Dawn es uno de esos juegos que se quedan grabados en la memoria de los jugadores. Su lanzamiento original en 2017 sorprendió a muchos, tanto por su mundo abierto y detallado como por su protagonista, Aloy, una joven cazadora en un mundo post-apocalíptico poblado por criaturas mecánicas. Ahora, con la llegada de Horizon Zero Dawn Remastered para PS5 y PC, Guerrilla Games nos trae una versión mejorada del título, aprovechando las capacidades de la nueva generación de consolas y ofreciendo a los jugadores la oportunidad de revivir esta aventura con gráficos y mecánicas actualizadas. En esta reseña, exploraremos qué tan bien se ha logrado esta remasterización y si realmente vale la pena para quienes ya jugaron el título original.

Un Mundo Aún Más Vivo

Lo primero que se nota al jugar Horizon Zero Dawn Remastered es el salto visual respecto a la versión de PS4. El juego hace uso de la potencia de la PS5 para ofrecer una experiencia más fluida y detallada. En comparación con el original, los gráficos ahora son mucho más nítidos, y los entornos se sienten más vivos. Los paisajes, las ciudades y las ruinas de este mundo post-apocalíptico, que ya de por sí eran impresionantes en la versión de PS4, ahora se presentan con más detalles en el terreno, mayor riqueza de texturas y una mejor iluminación, lo que aumenta la inmersión en el juego.

Mejor ambientación Cortesía: PlayStation

El motor gráfico Decima, que también se utilizó en Horizon Forbidden West, ha sido optimizado para la PS5, lo que se nota principalmente en la vegetación, los edificios y el terreno, que ahora se ven más naturales y dinámicos. Además, los modelos de los personajes han sido mejorados significativamente, con nuevas animaciones faciales y corporales gracias a más de 10 horas de captura de movimiento. Esto da como resultado personajes más expresivos y detallados, lo que ayuda a conectar emocionalmente con la historia. Aloy, por ejemplo, se ve más detallada y sus expresiones son más realistas, lo que hace que cada interacción con los NPCs sea más convincente.

Publicidad

Control DualSense y Feedback Hápico

El Horizon Zero Dawn Remastered ha sido diseñado para aprovechar las características del control DualSense de la PS5. El feedback háptico hace que los jugadores sientan las vibraciones del entorno de una forma más envolvente, desde el sonido de los pasos de Aloy hasta las interacciones con el entorno. Las tensiones del arco, los disparos y los combates contra las máquinas se sienten más intensos gracias a la retroalimentación de los gatillos adaptativos. Estos pequeños detalles contribuyen a hacer la experiencia más inmersiva y dinámica.

Publicidad

Una Historia que Se Siente Más Viva que Nunca

El corazón de Horizon Zero Dawn sigue siendo su historia. Aloy, la protagonista, es una joven cazadora que, después de ser rechazada por su tribu al nacer, se embarca en una aventura para descubrir su verdadero origen en un mundo gobernado por máquinas. El misterio que rodea el pasado de la humanidad y la razón por la cual los robots se han apoderado del planeta es uno de los mayores atractivos de la narrativa.

Mejora en vestuario de personajes Cortesía: PlayStation

La trama sigue siendo igual de cautivadora en esta remasterización, pero ahora con una nueva capa de inmersión gracias a los avances visuales. Las escenas cinematográficas se han mejorado y las animaciones de los personajes son mucho más detalladas, lo que ayuda a transmitir las emociones de los protagonistas de forma más efectiva. La historia está bien equilibrada entre la acción y los momentos de reflexión, lo que mantiene al jugador enganchado de principio a fin. Aunque no se han agregado nuevos contenidos o misiones a la remasterización, los jugadores que ya han disfrutado del juego en PS4 pueden sentir que la experiencia se enriquece de una forma sutil, pero importante, con estos cambios.

Exploración y Combate

Publicidad

Horizon Zero Dawn se distingue por su mundo abierto, en el que la exploración y el combate son fundamentales. En el juego, los jugadores pueden cazar y luchar contra gigantescas criaturas mecánicas utilizando una variedad de armas y tácticas. Desde el uso de trampas hasta el combate cuerpo a cuerpo, el sistema de combate es intuitivo pero desafiante. Los enemigos, tanto humanos como máquinas, presentan diferentes tipos de amenazas, y cada uno requiere de un enfoque diferente para ser derrotado.

El mundo abierto es vasto, lleno de secretos, misiones secundarias y lugares por descubrir. Aunque no es perfecto, Horizon Zero Dawn logra crear una sensación de libertad sin que el jugador se sienta abrumado por la cantidad de contenido. Las misiones secundarias son variadas, y algunas de ellas están muy bien escritas, lo que hace que el jugador se interese por conocer más sobre el mundo en el que se encuentra.

Paisajes mejorados Cortesía: PlayStation

Publicidad

Una de las características más emocionantes del juego es la batalla contra las máquinas, que son enemigos colosales y, en muchos casos, requieren que el jugador utilice toda su estrategia y recursos para derrotarlas. Estas criaturas mecánicas tienen debilidades específicas que se pueden explotar con el uso adecuado de armas y trampas. Este sistema de combate, junto con el diseño de los enemigos, es uno de los puntos más fuertes del juego.

Modos Gráficos

Horizon Zero Dawn Remastered ofrece tres modos gráficos para elegir, lo que le da al jugador la flexibilidad de ajustar la experiencia según sus preferencias:

Modo Calidad 4K a 30 FPS: Este modo prioriza la resolución 4K, pero mantiene una tasa de fotogramas más baja para garantizar una mayor calidad visual. Modo Rendimiento 4K a 60 FPS: En este modo, el juego apunta a una tasa de 60 FPS, pero la calidad gráfica puede reducirse ligeramente para asegurar un rendimiento más fluido. Modo Balance 4K a 40 FPS: Este es un término medio, ofreciendo un equilibrio entre calidad gráfica y rendimiento fluido.

Los tiempos de carga también han mejorado significativamente en esta remasterización. En PS5, las transiciones son mucho más rápidas, lo que reduce el tiempo de espera entre misiones o cuando se entra y sale del mundo abierto. Esto es un detalle importante que mejora la fluidez del juego, permitiendo que los jugadores disfruten de la experiencia sin interrupciones innecesarias.

Publicidad

¿Vale la Pena la Remasterización?

Publicidad

Para quienes nunca jugaron Horizon Zero Dawn, esta remasterización es sin duda la mejor manera de experimentar el juego. Las mejoras gráficas y de rendimiento hacen que el mundo se sienta más vivo y detallado, y el uso de la tecnología del PS5, como el feedback háptico del DualSense, mejora aún más la inmersión.

Si ya jugaste la versión original, la pregunta es más compleja. Las mejoras visuales son notables, pero si no eres un fanático de los gráficos o no te importa demasiado la fluidez mejorada, tal vez no encuentres motivos suficientes para volver a jugarlo. Sin embargo, si eres un fanático de la saga y quieres experimentar el juego de la mejor forma posible antes de adentrarte en Horizon Forbidden West, la remasterización definitivamente vale la pena.

Conclusión

En resumen, Horizon Zero Dawn Remastered es una versión mejorada de un juego que ya era excelente. Las mejoras gráficas, el uso del PS5 y las sutiles actualizaciones en la jugabilidad lo convierten en una de las mejores formas de disfrutar la historia de Aloy y su mundo post-apocalíptico. Si eres nuevo en la saga o simplemente quieres revivir esta aventura con una mejor presentación, no hay mejor momento que ahora. Es un juego que sigue siendo relevante, emocionante y visualmente impresionante, lo que lo convierte en una experiencia que no debes perderte.

Calificación Horizon Zero Dawn Remastered VolkGames

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.