Reseña The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se une a una de las IP más famosas del mundo y ofrece a los jugadores la oportunidad de encarnar a Zelda, rompiendo con la tradición de jugar solo como Link. Desde su lanzamiento, este título ha generado una gran expectación, especialmente por su enfoque en la narrativa y las mecánicas de juego innovadoras. La historia comienza con Link enfrentándose a un oscuro enemigo en un dungeon, lo que establece la premisa de la aventura. Sin embargo, la verdadera amenaza se origina en unas grietas que aparecen por todo Hyrule, desestabilizando su realidad.

El Papel de TRI

Desde el inicio, el juego presenta un mundo rico en detalles y lleno de referencias a entregas anteriores. La mecánica de juego se centra en el uso de TRI, un ser que acompaña a los protagonistas y que juega un papel crucial en la historia. TRI tiene la capacidad de cerrar las grietas en el mundo y, además, le otorga a Zelda un báculo especial. Este báculo no solo le permite crear réplicas de elementos del entorno, como objetos cotidianos (camas, mesas, etc.), sino que también puede duplicar enemigos, lo que añade una capa estratégica a la jugabilidad.

Zelda: Una Protagonista Activa

Copia objetos

La introducción de Zelda como un personaje jugable es uno de los aspectos más destacados del juego. A diferencia de otras entregas donde Zelda se limita a ser un personaje secundario, aquí tiene un papel activo. Su capacidad para crear réplicas es fundamental para resolver muchos de los acertijos que el juego presenta. Sin embargo, es importante señalar que Zelda no participa directamente en el combate (bueno en algunos casos sí), mostrando cómo cada habilidad complementa al personaje en su búsqueda por restaurar la paz en Hyrule.

Acertijos Desafiantes

Mueve objetos

Los acertijos en Echoes of Wisdom son abundantes y variados. Los jugadores deberán utilizar su ingenio y creatividad para superar los desafíos que se presentan. A menudo, es necesario observar el entorno y pensar de manera no convencional. Con el báculo de Zelda, se pueden crear réplicas que ayudan a interactuar con el mundo de maneras nuevas. Por ejemplo, en un acertijo en el que se debe cruzar un abismo, los jugadores pueden duplicar un objeto que sirva como puente, lo que invita a experimentar y explorar diferentes soluciones.

Transformación Estratégica

Un aspecto interesante es que Zelda puede transformarse en un espadachín utilizando la espada maestra, aunque esta transformación es temporal. Esto agrega una dimensión táctica al juego, ya que los jugadores deben decidir el mejor momento para utilizar esta habilidad. La espada maestra no solo es un símbolo de poder, sino que también se convierte en una herramienta esencial en momentos críticos.

Gestión de Recursos

Vive aventuras

Para duplicar objetos, se utilizan unos triángulos que carga TRI. Esta mecánica de recursos añade un elemento de gestión estratégica al juego, ya que los jugadores deberán ser cuidadosos al utilizar los triángulos, asegurándose de no quedarse sin recursos en momentos cruciales. La manera en que se integran estas mecánicas de duplicación en la narrativa y el diseño del juego es un testimonio del cuidado que los desarrolladores han puesto en la creación de esta experiencia.

Estética y Visuales

Visualmente, Echoes of Wisdom sigue el estilo artístico característico de la serie, que combina elementos de cel-shading con un diseño encantador que atrae a la vista. Sin embargo, un detalle que ha causado cierta frustración entre los jugadores es el desenfoque que aparece en los bordes de la pantalla. Este efecto visual, en ocasiones, resulta incómodo y puede cansar la vista, especialmente durante sesiones de juego prolongadas. Aunque este aspecto puede restar un poco de inmersión, no es suficiente para eclipsar la calidad general del juego.

Combate y Estrategia

Clona enemigos para luchar

A medida que los jugadores avanzan en la historia, se encuentran con una variedad de enemigos y desafíos que requieren un buen manejo de las habilidades adquiridas. La jugabilidad se siente dinámica y fluida, con combates que son tanto emocionantes como estratégicos. Los jugadores deben elegir cuidadosamente cómo utilizar las réplicas de Zelda y las habilidades del espadachín para salir victoriosos.

Conclusión

En conclusión, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom es una adición significativa a la rica historia de la franquicia. Con su combinación de jugabilidad sólida, narrativa intrigante y la oportunidad de jugar como Zelda, el título logra ofrecer una experiencia fresca y emocionante. A pesar de algunos detalles visuales que podrían mejorarse, el juego logra mantener viva la esencia de Zelda mientras introduce mecánicas innovadoras que lo hacen destacar. Sin duda, es un título que merece ser explorado y disfrutado por todos los fanáticos y nuevos jugadores.

