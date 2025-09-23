En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
DONALD TRUMP
ASAMBLEA ONU
VALERIA AFANADOR
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Silent Hill F | RESEÑA: Horror floral en Japón

Silent Hill F | RESEÑA: Horror floral en Japón

Un Silent Hill distinto, con raíces en el Japón de los años 60 y un enfoque narrativo que mezcla tradición, miedo y un nuevo tipo de terror psicológico.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Silent Hill F | RESEÑA
Silent Hill F | RESEÑA
Cortesía: KONAMI

Publicidad

Publicidad

Publicidad