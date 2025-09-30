SNK revive REAL BOUT FATAL FURY 2 en Steam con mejoras online y nuevo sello retro premium

SNK vuelve a mirar hacia su legado con el relanzamiento de REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS, disponible desde hoy en Steam. Más que un simple regreso, este lanzamiento marca el inicio de la línea NEOGEO Premium Selection, una colección dedicada a rescatar clásicos de arcade con funciones actualizadas para la era digital.



Un clásico de 1998 que regresa con fuerza

Originalmente estrenado en las arcades japonesas en 1998, REAL BOUT FATAL FURY 2 consolidó la serie como una de las propuestas más sólidas dentro del género de peleas en 2D. Con su característico sistema de combate “Sway Line” y un plantel robusto de luchadores, se ganó un espacio entre los fanáticos que buscaban combates dinámicos y mecánicas profundas. Ahora, más de dos décadas después, la propuesta regresa con un enfoque renovado y pensado para el juego en línea.



El roster más grande de la saga

Uno de los puntos más recordados del título es su amplio elenco de peleadores: 23 personajes que incluyen a nombres icónicos como Terry Bogard y Mai Shiranui, junto con incorporaciones que en su momento dieron frescura a la saga, como Li Xiangfei y Rick Strowd. El misterioso Alfred, antes personaje secreto, también hace parte de esta alineación completa que representa la plantilla más extensa de la franquicia Fatal Fury.



El salto al juego en línea moderno

El mayor cambio en esta reedición se encuentra en el apartado competitivo. SNK implementa rollback netcode, una tecnología que mejora la estabilidad de las partidas en línea al reducir la latencia y los retrasos, un aspecto crucial para los juegos de pelea. Además, la experiencia se complementa con lobbies para hasta nueve jugadores, un Modo Espectador y distintos formatos de torneo, entre ellos eliminación simple, doble eliminación y round robin. Estas adiciones apuntan a darle al título una vida competitiva más larga y accesible.



Entrenamiento y mejoras de calidad de vida

Más allá de los combates directos, esta versión incorpora un Modo Práctica que busca atender a jugadores interesados en perfeccionar cada detalle. Opciones como ajustes de velocidad, grabación de movimientos y visualización de hitboxes permiten analizar con precisión las mecánicas del juego. Se trata de un recurso pensado tanto para quienes desean aprender desde cero como para los veteranos que quieren llevar sus habilidades a otro nivel.

Un viaje para coleccionistas

Otro añadido es el Modo Galería, que incluye 59 piezas de contenido especial, entre arte de personajes y cinemáticas que acompañaron el lanzamiento original. Para muchos fanáticos, este tipo de extras no solo funciona como un elemento de nostalgia, sino también como un documento que celebra la historia de Fatal Fury y su impacto en la cultura arcade de los noventa.



NEOGEO Premium Selection: una nueva apuesta

Con este lanzamiento, SNK inaugura la NEOGEO Premium Selection, una línea que promete traer de vuelta títulos icónicos con actualizaciones adaptadas a la actualidad. La propuesta combina el respeto por las versiones originales con mejoras que permiten disfrutarlas de manera más cómoda y competitiva en plataformas modernas. En un mercado donde los relanzamientos son cada vez más comunes, la diferencia radica en el cuidado y la selección que la propia compañía declara haber puesto en este proyecto.

El regreso de REAL BOUT FATAL FURY 2 en Steam no se limita a una simple reedición. Es un ejercicio de memoria y renovación que busca tender un puente entre quienes vivieron las arcades de finales de los noventa y los jugadores actuales acostumbrados al juego en línea. Con un plantel amplio, nuevas herramientas de entrenamiento, extras coleccionables y un apartado competitivo sólido, SNK parece decidido a darle a sus clásicos una segunda vida que dialogue con el presente.



