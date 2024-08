Reseña SNK vs. Capcom SVC Chaos

En los últimos tiempos, Capcom ha sorprendido a los fans con el anuncio del regreso de Marvel vs. Capcom en una colección que incluye todos los clásicos de la serie. Este anuncio causó gran revuelo entre los entusiastas de los juegos de lucha, destacando la importancia de los crossovers que Capcom ha promovido a lo largo de los años. Capcom no solo es conocida por sus exitosas franquicias como Street Fighter, sino también por sus emblemáticos encuentros con personajes de otras grandes marcas, como Marvel, Tatsunoko y, en su momento, SNK, su rival directa en la era de los arcades.

Durante el EVO 2024, se anunció un regreso más: SNK vs. Capcom: SVC Chaos. Este título, originalmente lanzado en arcades en 2003, había sido olvidado por muchas razones. Aunque no es el crossover más querido de la comunidad, su peso histórico y su contexto merecen una revisión detallada. A continuación, analizaremos qué hace especial a este juego y cuáles son sus puntos débiles más significativos.

Un Crossover de Grandes Nombres

SNK vs. Capcom: SVC Chaos es el cuarto juego que une a las icónicas franquicias de SNK y Capcom. Desarrollado por SNK en un periodo crítico para la empresa, tras su bancarrota en los años 2000, este título presenta una serie de peculiaridades. A diferencia de sus predecesores, que solían ofrecer combates en grupo, SVC Chaos se enfoca en el formato de 1 contra 1. Este cambio podría haber sido una oportunidad para innovar, pero también trajo consigo varios desafíos.

Varios personajes Cortesía: SNK

El juego cuenta con un elenco de 36 personajes, que incluye tanto a luchadores de SNK como de Capcom. Aunque la variedad es una de sus características, la selección de personajes no está exenta de controversias. Por ejemplo, mientras que personajes como Hugo y Dan de Capcom están presentes, figuras relevantes como Zangief y Cammy están ausentes. De manera similar, SVC Chaos incluye a personajes menos esperados como Zero de Mega Man Zero y Red Arremer (Firebrand), quienes habían sido olvidados en los juegos de lucha anteriores.

Esta selección variada refleja la intención de SNK de ofrecer algo diferente a lo que Capcom estaba acostumbrado, pero también plantea interrogantes sobre la lógica detrás de algunas decisiones. La inclusión de ciertos personajes parece ser una mezcla de nostalgia y experimentación, lo que resulta en un elenco que, aunque diverso, no siempre se siente equilibrado.

Desbalance y Otros Problemas

Uno de los problemas más notorios de SVC Chaos es su desbalance. El juego ha sido criticado desde su lanzamiento por la falta de equilibrio entre los personajes. Algunos luchadores tienen combos extremadamente poderosos, mientras que otros tienen movimientos que parecen casi ineficaces. Este desbalance no solo afecta la jugabilidad, sino que también limita la diversidad de estrategias posibles, haciendo que los jugadores se inclinen hacia los personajes más fuertes y dejando a otros en un segundo plano.

Diferentes franquicias Cortesía: SNK

El desequilibrio de personajes es una de las razones por las que SVC Chaos no ha sido tan bien recibido entre los fanáticos de los juegos de lucha. La falta de ajustes en este aspecto en el relanzamiento actual significa que los jugadores que buscan una experiencia competitiva justa pueden sentirse decepcionados.

Otro aspecto que no juega a favor del juego es la escasa variedad de escenarios. SVC Chaos presenta un número limitado de arenas para los combates, lo que lleva a los jugadores a enfrentarse siempre en los mismos entornos. Aunque los escenarios que están presentes tienen un diseño detallado y atractivo, la falta de variedad contribuye a una sensación de monotonía durante las partidas.

Novedades en el Relanzamiento

El relanzamiento de SVC Chaos no solo trae consigo la experiencia original de los arcades, sino que también incluye algunas mejoras y añadidos que podrían interesar a los aficionados. Una de las incorporaciones más destacadas es el modo online, que ofrece un rendimiento aceptable. Dado que Capcom ha tenido problemas con el netcode en el pasado, es un alivio que este título presente una experiencia en línea decente, permitiendo a los jugadores competir contra oponentes de todo el mundo sin demasiados problemas de latencia.

Otra novedad es la opción de visualizar las

Hitboxes Cortesía: SNK

de los personajes, una característica que puede ser útil para los jugadores que están tratando de entender mejor cómo funciona el juego. Esta adición proporciona una capa adicional de profundidad, permitiendo a los nuevos jugadores comprender mejor los aspectos técnicos de los combates.

Además, el relanzamiento incluye una galería con artes conceptuales del título, lo que resulta ser un atractivo adicional para los coleccionistas y aficionados al arte de videojuegos. Estas imágenes proporcionan una visión interesante del proceso creativo detrás del juego y añaden un valor nostálgico al paquete.

Conclusión

SNK vs. Capcom: SVC Chaos no es el tipo de juego que mantendrá a los jugadores enganchados durante horas interminables ni que se dominará por completo en poco tiempo. Es un título que ofrece una mezcla de nostalgia y diversión, con características que pueden ser apreciadas por algunos, pero que también presentan fallos evidentes. La falta de mejoras significativas y el contenido inédito limitado hacen que el port sea menos atractivo para los veteranos, aunque la nostalgia puede hacer que valga la pena para los seguidores de la serie.

El juego conserva la experiencia original de los arcades, lo que permite a los jugadores revisitar un fragmento de la historia de los juegos de lucha. Aunque SVC Chaos no es un clásico perfecto y presenta varios problemas, sigue siendo una pieza interesante en la colección de cualquier fan de los juegos de lucha, especialmente si se aborda con la perspectiva adecuada.

Calificación SNK vs. Capcom SVC Chaos VolkGames

