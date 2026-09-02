Star Wars Zero Company ya está disponible y lleva la estrategia por turnos a la galaxia

La galaxia de Star Wars ha sido escenario de batallas de todo tipo, pero algunas de sus historias más interesantes son precisamente las que ocurren lejos de los grandes nombres conocidos. En medio de una guerra que parece no tener fin, diferentes personajes pueden terminar compartiendo una misión que ninguno habría elegido por cuenta propia.

Ese es el punto de partida de una nueva aventura que apuesta por una fórmula estratégica para explorar una etapa conocida del universo creado por Lucasfilm. En lugar de poner todo el foco en los enfrentamientos tradicionales de la saga, la propuesta lleva al jugador a controlar un grupo de especialistas con habilidades y pasados muy diferentes.

El proyecto también representa un momento importante para su desarrollador. Bit Reactor está formado por veteranos del género de estrategia y busca combinar la planificación característica de los juegos de tácticas por turnos con una presentación inspirada en el lenguaje cinematográfico de Star Wars.



La historia se desarrolla durante el ocaso de la Guerra de los Clones, una época marcada por el conflicto entre la República y los Separatistas. En este contexto, una amenaza comienza a tomar forma en las sombras, obligando a reunir a un equipo poco convencional para intentar detenerla.



El grupo está liderado por Hawks, un antiguo oficial de la República, quien termina al frente de Zero Company, un escuadrón de profesionales por encargo. Sus integrantes proceden de mundos y experiencias muy diferentes, incluyendo exnobles y expresidiarios, pero todos tendrán que dejar sus diferencias de lado para cumplir una misión que podría tener consecuencias para toda la galaxia.

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Y es precisamente aquí donde llega la noticia que pone en marcha esta aventura: Star Wars Zero Company ya está disponible.

El juego de tácticas por turnos desarrollado por Bit Reactor, publicado por Electronic Arts y realizado en colaboración con Lucasfilm Games, llegó el 27 de agosto a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En PC puede encontrarse a través de EA app, Steam y Epic Games Store.

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Una nueva amenaza durante la Guerra de los Clones

La campaña gira alrededor de una operación encargada por la Inteligencia de la República. Hawks y Zero Company deberán enfrentarse a Infinite Coil, un culto alineado con los Separatistas y liderado por Kundri Fathom.

Su objetivo será detener al grupo antes de que la denominada Plaga sombría consiga consumir la galaxia, dando forma a una historia original que busca explorar un lado menos conocido de la Guerra de los Clones.

La estructura de juego pone el combate táctico en el centro de la experiencia. Cada integrante del escuadrón cuenta con diferentes habilidades y especializaciones, por lo que será necesario planificar los movimientos y adaptarse a las situaciones que aparezcan durante las operaciones.

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Pero la estrategia no se limita al campo de batalla. El equipo también tendrá que gestionar sus relaciones y prepararse desde The Den, la base de operaciones de Zero Company. Las conexiones entre los personajes pueden desbloquear nuevas sinergias de combate y tener influencia en el desarrollo de las batallas.

Hawks también puede personalizarse tanto en sus especializaciones de combate como en su apariencia. A esto se suma la posibilidad de modificar los personajes del escuadrón, ajustando elementos como apariencia, equipamiento y habilidades para construir un equipo acorde con el estilo de cada jugador.

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Una historia construida alrededor del escuadrón

Bit Reactor busca que las decisiones y la forma de jugar tengan un papel importante en la identidad que adopte cada Zero Company. La combinación de investigación, operaciones tácticas y relaciones entre los integrantes pretende darle a la campaña una estructura en la que el escuadrón sea tan importante como los propios enfrentamientos.

Para Greg Foertsch, director del juego y CEO de Bit Reactor, el lanzamiento representa el resultado de años de trabajo del estudio y de una colaboración que, según sus palabras, supone un sueño hecho realidad.

Desde Lucasfilm Games también destacaron el enfoque del equipo desarrollador, formado por veteranos del género y encargado de llevar una perspectiva diferente al universo de Star Wars mediante una experiencia centrada en las tácticas.

El lanzamiento incluye diferentes ediciones. La Digital Deluxe Edition incorpora elementos cosméticos inspirados en la era de la Guerra de los Clones y tiene un precio de 59,99 dólares en PC y 69,99 dólares en consolas.

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También está disponible una Collector’s Edition de 299,99 dólares, que incluye un detonador térmico de Hasbro Black Series inspirado en Star Wars Zero Company, un Steelbook, un desk mat y otros elementos de colección.

El lanzamiento llega acompañado además por la banda sonora oficial del juego, disponible a través de Walt Disney Records. La música original fue compuesta por Gordy Haab, compositor ganador del GRAMMY.

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Con su llegada a PC y consolas, Star Wars Zero Company amplía las posibilidades de la saga dentro del género táctico y pone el foco en un grupo de personajes que deberá abrirse camino en uno de los periodos más conflictivos de la historia galáctica. Ahora queda en manos de los jugadores decidir qué clase de Zero Company terminará sobreviviendo a esta misión.

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