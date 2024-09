The Haunting llega a la Temporada 6 de Call of Duty con personajes icónicos del cine de terror

La temporada de Halloween llega adelantada para los jugadores de Call of Duty con el regreso del evento "The Haunting" en la Temporada 6. Este esperado evento de terror aterriza el próximo 18 de septiembre en Modern Warfare 3 y Warzone, trayendo consigo a algunos de los personajes más aterradores de la historia del cine de horror.

Si eres fanático de las películas de terror, esta temporada te llevará al límite. El adelanto del evento muestra a varios rostros reconocibles, incluyendo al infame Michael Myers de Halloween, quien acechará a los jugadores mientras intentan sobrevivir a su implacable persecución. En esta aterradora experiencia, deberás enfrentarte o escapar de figuras icónicas del horror mientras salvas a víctimas inocentes.

Íconos del terror llegan al campo de batalla

Michael Myers no es el único villano en esta macabra celebración. El tráiler de The Haunting también nos ofrece destellos de otros personajes reconocibles, como Sam de Trick 'r Treat, Art the Clown de Terrifier, y una referencia escalofriante a la película Smile. Estas apariciones, además de añadir tensión y pavor al juego, traerán consigo nuevas skins de Operador, permitiendo a los jugadores ponerse en la piel de sus personajes de horror favoritos.

Incluso si el terror no es tu fuerte, Call of Duty tiene algo para todos. Los personajes clásicos del juego también han sido transformados para el evento. Uno de los más destacados es una grotesca versión alienígena de Simon "Ghost" Riley, quien, fiel a su estilo, vuelve a ser reinterpretado con un toque espeluznante que añade una nueva capa de terror.

Personajes icónicos del terror estarán en el evento Imagen: cortesía Activision

Zombis y modos escalofriantes

Ningún evento de terror estaría completo sin la presencia de los siempre temidos zombis. The Haunting promete hordas de muertos vivientes que harán su regreso, alimentando la acción frenética y los momentos llenos de adrenalina. Los jugadores más veteranos recordarán el caótico modo Zombie Royale de Modern Warfare 2, y aunque los detalles específicos aún no se han revelado, se espera que la nueva versión de 2024 traiga modos igual de aterradores y desafiantes.

Un vistazo al tráiler también sugiere que The Haunting ofrecerá un escenario similar al clásico estilo de Dead by Daylight, en el que los jugadores deberán sobrevivir en una atmósfera opresiva, plagada de horrores que los acechan en cada rincón. Modos como Soul Capture, donde recolectas almas y luchas contra monstruos, podrían regresar, ampliando la variedad de desafíos.

Modern Warfare 3 se mantiene al frente mientras llega Black Ops 6

A medida que los fans esperan ansiosamente el lanzamiento oficial de Black Ops 6, Modern Warfare 3 continúa defendiendo su puesto con eventos como The Haunting, asegurando que los jugadores mantengan la tensión hasta el próximo gran lanzamiento. Esta temporada de terror no solo proporciona un respiro lleno de acción, sino que también mantiene fresca la experiencia en Warzone y Modern Warfare 3.

Con la llegada de The Haunting este 18 de septiembre, los jugadores de Call of Duty están a punto de experimentar una temporada de Halloween inolvidable. Prepárate para enfrentarte a tus miedos y vivir el terror en el campo de batalla, con personajes icónicos y modos de juego que te mantendrán al borde del asiento.

