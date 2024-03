Warner Bros. Games anuncia el lanzamiento de MultiVersus este 28 de mayo

El juego de pelea MultiVersus llegará de manera gratuita con un elenco de personajes icónicos, además de contar con un nuevo modo PVE, en donde incluirá desde héroes y personalidades que fueron añadidas a la plantilla para que los jugadores elijan a los de su preferencia, dándole a los usuarios una gran experiencia desde los escenarios basados en universos y entornos reimaginados.

MultiVersus añade nuevos personajes Imagen: cortesía Warner Bros. Games

Totalmente online y de primer nivel, además de contar con efectos visuales mejorados, estará disponible para todos los amantes de los juegos como descarga gratuita en consolas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, así como en PC (Steam y Epic Games Store), con total soporte para cross-play y progresión cruzada.

Desarrollado por Player First Games, MultiVersus se deja ver con un enfoque de juego cooperativo en línea, que cuenta con un roster en constante crecimiento de personajes los cuales están basados en diferentes franquicias como Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn y Black Adam (DC); Shaggy y Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, el Demonio de Tasmania a.k.a. Taz, y Marvin el Marciano (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom y Jerry (Tom y Jerry); Finn el Humano y Jake el Perro (Adventure Time); Steven Universe y Garnet (Steven Universe); el Gigante de Hierro (El Gigante de Hierro), LeBron James (Space Jam: A New Legacy); Rick Sánchez y Morty Smith (Rick and Morty); Gizmo y Stripe (Gremlins); y una extraordinaria criatura original llamada Reindog.

Este 28 de mayo podrán disfrutar de este lanzamiento, así lo anunció el director del juego Tony Huynh, del estudio Player First Games. MultiVersus promete a todos los gamers llevarlos a través de una aventura épica con intensas partidas combinando grandes personajes.