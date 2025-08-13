Ubisoft lanza Seasonal Series de Rainbow Six Siege X con premios y fases para todos los niveles

Ubisoft presentó la Seasonal Series, un nuevo campeonato multiplataforma de Rainbow Six Siege X que busca atraer tanto a jugadores experimentados como a quienes dan sus primeros pasos en la escena competitiva. Este formato ofrece un espacio inclusivo en PC y consolas, con la oportunidad de progresar en un sistema de fases bien definido y premios que, por temporada, alcanzan los €6,250.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La propuesta divide el año en tres etapas que se alinean con las estaciones: verano, otoño e invierno. Cada una contará con enfrentamientos programados los fines de semana y se organizará en tres fases principales: Open Phase, Contenders League y Finales.



De la base a la cima: la Open Phase

La primera etapa, conocida como Open Phase, funciona bajo un formato escalera. El primer enfrentamiento de cada equipo se define por sorteo, y a partir de ahí, los rivales se asignan según el rendimiento previo. Durante cuatro semanas, los equipos podrán disputar la cantidad de partidas que deseen dentro de un horario establecido, aunque solo sus cinco mejores resultados de cada fin de semana sumarán puntos a la clasificación. Este sistema permite que cada equipo intente superar su propio registro o defender su posición frente a otros competidores. Al final de las cuatro semanas, los ocho equipos con mejor puntaje avanzarán a la siguiente fase.



El filtro competitivo: Contenders League

En la Contenders League, los ocho clasificados se enfrentan en un formato de todos contra todos, a una sola vuelta. Los seis mejores obtendrán un pase a las Contenders Finals, donde se definirá el campeón de la temporada y los premios en efectivo. Los dos equipos restantes no quedan fuera: tendrán una segunda oportunidad en el repechaje de la Promise Division.

Una segunda vía: Promise Division

Te puede interesar: Rainbow Six Siege X | RESEÑA: Entre el legado táctico y la reinvención moderna

Publicidad

La Promise Division es un torneo paralelo pensado para mantener en competencia a quienes no lograron un lugar en la Contenders League. Funciona con el mismo sistema escalera durante dos semanas, y los dos mejores equipos de cada semana obtendrán un puesto en las finales de esta división. Allí se sumarán los dos equipos que no alcanzaron las Contenders Finals, para un total de seis finalistas. El ganador se llevará un premio en efectivo y los finalistas obtendrán créditos dentro del juego, ofreciendo así un incentivo adicional para seguir participando.



Un calendario adaptado al hemisferio

El campeonato adapta su nomenclatura y calendario según la ubicación geográfica. En el hemisferio norte, la primera etapa será la R6 North America Summer Series, mientras que en el hemisferio sur se disputará la R6 Siege X South America Winter Series.



Inscripciones abiertas

La primera temporada arranca el viernes 15 de agosto y ya tiene inscripciones abiertas para equipos de PC y consola. Los conjuntos de Brasil y Sudamérica podrán participar en la South America Winter Series, mientras que los de Centroamérica y México competirán en la North America Summer Series.

Con este formato, Ubisoft apuesta por una estructura que combina la competitividad de alto nivel con un entorno accesible para nuevos talentos. La Seasonal Series no solo recompensa la habilidad, sino también la constancia y la estrategia a lo largo de varias semanas de juego.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktoky WhatsApppara no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.