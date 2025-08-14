Viajar con su mascota en cabina podría otorgarle importante descuento

La aerolínea Avianca, una de las populares y usadas en Colombia, ofrece un nuevo descuento para sus viajeros en el país. Se trata de una oferta que estará activa para compras durante todo el mes de agosto. El descuento tiene la curiosa condición de que solo podrá ser tomada por las personas que adquieran el servicio de mascota en cabina para sus vuelos.

Cada vez es más común que los viajeros de vuelos decidan abordar con sus mascotas en cabina a diferentes ciudades de Colombia o el exterior. En el caso de Avianca, la aerolínea exige varias condiciones para lograr entrar a las aeronaves con las mascotas, entre esas si cumple con los requisitos mínimos, como carnet de vacunas vigente, entrenamiento básico para poder estar en el trayecto, entre otras. Hasta el 31 de agosto de 2025 la empresa de transporte aérea otorgará el 50% de descuento en el servicio de abordaje prioritario para las personas que adquieran la asistencia de mascota en cabina.



¿Cómo funciona el descuento por adquirir servicio de mascota en cabina?

"Vuela como te gusta, con todo lo que necesitas", se lee en una frase promocional del descuento del 50% en abordaje prioritario con Avianca. Los viajeros que adquieran el servicio de mascotas en cabina automáticamente podrán acceder a la oferta para adquirir el abordaje prioritario a la mitad del precio normal. Tenga en cuenta que existen varias condiciones para este descuento.

La oferta será válida por compras realizadas hasta el 31 de agosto de 2025 y aplicará para vuelos que tengan como fecha de viaje hasta el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo, la oferta solo aplica en Colombia. "El abordaje prioritario es un servicio que permite ser de los primeros pasajeros en subir al avión y disfrutar de una experiencia más ágil (...) Con acceso a una fila preferencial que permitirá abordar en el primer llamado del proceso de embarque", se lee en la página de la aerolínea.

El servicio de abordaje prioritario se puede agregar fácilmente a la orden de compra al hacer la reserva o durante el check-in online. El servicio está disponible para las tarifas Light, Classic y Flex, en todas las rutas. "Es un servicio individual. Si en su reserva hay más de un pasajero que quiera obtener este servicio, deberá reservarlo para cada uno. Si vuela en tarifa Business, este servicio ya está incluido sin cargo adicional".



¿Cómo viajar con su mascota en cabina en un vuelo de Avianca?

La aerolínea es enfática en decir que viajar con una mascota en cabina es posible, siempre y cuando cumpla con los requisitos de transporte. Avianca transporta tres clases de animales de compañía, estos son:



Mascota : aceptan perros y gatos mayores de 4 meses de edad.

: aceptan perros y gatos mayores de 4 meses de edad. Perros de soporte emociona l: debe presentar un certificado médico emitido por un profesional de la salud mental que demuestre su condición para volar con mascota.

l: debe presentar un certificado médico emitido por un profesional de la salud mental que demuestre su condición para volar con mascota. Perros de servicio: entrenados para trabajar o realizar tareas en beneficio de una persona calificada con una discapacidad. Estos cuentan con adiestramiento en centros especializados y certificados.

Tenga en cuenta que dependiendo el destino, como si es una ciudad internacional, debe verificar las condiciones y requisitos para viajar con su mascota, sea en cabina o en bodega. "Consulta las condiciones de acuerdo a las características de su mascota (...) Tenga en cuenta que únicamente transportamos perros, gatos y gallos, y debe solicitar este servicio mínimo 48 horas antes de la salida de su vuelo", especificó Avianca.



Condiciones para viajar con mascota en cabina

En cabina podrán volar perros y gatos cuyo peso no sea mayor de 10 kg, incluyendo el peso de su contenedor.

No se transportan mascotas (perros o gatos) menores de 4 meses de nacimiento, esto debido al periodo mínimo de espera después de aplicar la vacuna de la rabia. Excepto para vuelos nacionales en Colombia, donde se aceptan mascotas mayores de 2 meses, con el esquema de vacunación dado para su edad.

Para garantizar el transporte de tu mascota, debe cumplir con todos los requisitos y documentos exigidos.

Podrá volar solo con una (1) mascota en cabina, la cual debe ir únicamente en contenedores (guacales) flexibles, que puedan ser acomodados debajo del asiento frente a usted en el avión.

La altura máxima de su mascota deben ser 20 cm.

El contenedor debe medir: 55 x 35 x 25 cm (largo, ancho y alto), y su mascota deberá permanecer en el interior del contenedor durante el vuelo, en todo momento.

El transporte de su mascota está sujeto a disponibilidad de cupo.

Reserve este servicio con más de 48 horas antes de la salida del vuelo, por medio del Contact center, puntos de venta o agencias de viaje.

