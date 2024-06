Habló hijo de desaparecida tras avalancha en Venecia, Antioquia: “La casa estaba inundada”

En Venecia, Antioquia, los organismos de socorro continúan buscando a dos personas que desaparecieron tras una avalancha que arrasó con todo a su paso.

Las familias de doña Margarita, de 80 años, y don Ovidio, de 75, mantienen la esperanza de encontrar sus cuerpos.

“En ese momento me encontraba durmiendo con ella… Escuché el estruendo en la parte de atrás. Cuando abrimos, ya la casa estaba inundada. Yo me tiré a abrir la puerta y no fui capaz porque se nos atrancó. Después volví por ella y el agua me botó”, relató Carlos Giraldo, hijo de doña Margarita.

Hoy la angustia no es solo para él, sino también para más de 100 familias que perdieron sus viviendas que con tanto esfuerzo lograron construir. Tristeza, con esa palabra lo describen los afectados.

“Los de las casitas de atrás empezaron a gritar ‘salgan, salgan’. Entonces, ellos tuvieron que saltar y se metieron por la cingla. Todos están cortados, están aporreados, y cuando nosotros ya fuimos a la parte de arriba a encontrarnos con ellos, también nos tocó meternos por la cingla”, contó Lady Johana Tabares, damnificada.

Desde las siete de la mañana de este jueves están el Cuerpo de Bomberos de Venecia y de municipios cercanos, acompañados de la Defensa Civil y de caninos de búsqueda, adelantando labores en todas las quebradas y zonas afectadas.

“Iniciamos labores de búsqueda de dos personas que aún se encuentran desaparecidas, dos adultos mayores, femenino y masculino. Tenemos unidades de búsqueda muy especializadas”, indicó Juan Carlos Posada, coordinador operativo de la Defensa Civil de Antioquia.

“Continuamos desde las seis de la mañana el proceso de búsqueda, también se va a hacer la evacuación y rescate de las personas de las veredas donde aún no ha sido posible hacer la evacuación”, anotó la cabo Laura Galeano, subcomandante de bomberos de Venecia.

Donatón para ayudar a afectados por avalancha en Venecia

Desde la Alcaldía de Venecia habilitaron unas cuentas de ahorro para una donatón en la que esperan recoger recursos y poder ayudar a las personas que hoy se encuentran en albergues del municipio.

“Para que todas aquellas personas e instituciones que quieran vincularse con nosotros, lo hagan. Están publicadas en la página oficial de la Alcaldía Municipal de Venecia”, explicó Ferney Fernández, alcalde de dicha localidad de Antioquia.

La avalancha, registrada en la noche del martes 25 de junio de 2024, dejó como saldo dos desaparecidos, más de 200 damnificados, cinco casas en pérdida total y calles llenas de material como lodo, palos y piedras.

