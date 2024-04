La respuesta de Federico Gutiérrez a Gustavo Petro: “No es paz total, es una entrega total”

Tras cumplir 100 días como alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre los grandes retos que tiene la capital de Antioquia. Explotación sexual infantil, seguridad, manejo de residuos y control del espacio público son los flagelos que está enfrentando el mandatario local.



Respecto a la explotación sexual infantil, a propósito del caso del estadounidense que ingresó a un hotel de Medellín acompañado con dos menores de 12 y 13 años, Gutiérrez dijo que en su ciudad “hay un deterioro social y esas son las bases del problema”.

Recalcó que “el turismo no puede convertirse en un factor de riesgo para las comunidades más vulnerables, la mayoría de la gente que queremos que vengan son familias que conozcan a Medellín. Ese tipo de turista tóxico, que yo llamo, que hace las cosas mal, hay que irlo sacando”.

Por medio del acercamiento a la comunidad, Gutiérrez busca “transformar las realidades y sí le quiero dar un tratamiento integral a los graves problemas que tenemos de ciudad, por eso arrancó este recorrido con Noticias Caracol en la Comuna 13, hablando con los vecinos para que los niños que desertaron del colegio vuelvan a las aulas”.

Necesita fortalecer el servicio del metro

“Si vos no ofrecés un sistema de transporte de buena calidad, la gente se va y migra a otro sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar 13 trenes con 3 vagones cada tren, estamos hablando de 39 bloques”, contó Federico Gutiérrez, recalcando que la inversión será de 800 mil millones de pesos, que serán financiados entre el Metro, la Gobernación y la Alcaldía.

No echa a saco roto que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiera ayudar en un futuro, pero enfatizó que si los paisas “hoy no hacemos esto, ya no veremos los trenes”.

“No nos vamos a quedar quietos esperando. Medellín y Antioquia sí merecen los recursos del orden nacional, a las regiones las tienen que mirar con cariño, pero si está muy en la discusión de que el Gobierno no quiere mandar la plata para terminar las obras para las vías 4G, imagínese ahora para nosotros complementar los vagones que necesita el metro para operar. Entonces aquí es donde nosotros somos los que decimos ‘nosotros no nos quedamos quietos, nosotros sí solucionamos y tenemos que mejorar la capacidad del sistema'. Ojalá el Gobierno llegue con más recursos”, compartió el alcalde de Medellín.

La relación de Gutiérrez con el presidente Gustavo Petro

El mandatario paisa afirma que hay una frase del presidente de los colombianos que le ronda en la cabeza y que le dijo la última vez que se vieron.

“La frase con la que me saludó: ‘qué hubo, Federico, nos vemos en la otra campaña’. Entonces yo le dije ‘¿cuál otra campaña, presidente?’, indicó Gutiérrez.

Respecto al hurto y extorsión, delitos que azotan a gran parte del país, el alcalde Gutiérrez comentó que ya le ha manifestado sus preocupaciones al presidente Gustavo Petro.

“Yo le he dicho al presidente: ’Hombre, ¿paz total? Yo lo que he visto aquí no es una paz total, sino una entrega total del territorio a las estructuras criminales. El tema de Medellín, claro, el Gobierno nacional está haciendo unos diálogos con quienes están en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, muchos de ellos fueron detenidos en nuestro gobierno anterior", recalcó el mandatario.

En estos cuatro años de gobierno, Federico Gutiérrez espera que Medellín vuelva a ser la tacita de plata, aquella por la que tantos paisas han sentido orgullo.