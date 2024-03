Periodista Érika Zapata vivió “hermoso momento” en plena transmisión en vivo

Érika Zapata, una de las periodistas de Antioquia de Noticias Caracol, tuvo lo que ella misma calificó como “un hermoso momento en un directo”, mientras transmitía en vivo para Noticias Caracol Ahora.



La reportera informaba este sábado 23 de marzo sobre la llegada y salida de viajeros de la ciudad de Medellín, cuando la gente empieza a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

En el momento que se encontraba en la terminal de transportes del norte de Medellín, donde según Erika Zapata había “tremendo gentío”, una mujer no pudo contener la emoción de verla y se acercó para poder hablar con ella y llenarla de halagos por su labor.

La reportera estaba preguntándole el nombre a la entrevistada cuando esta empezó a soltar elogios: “Me encanta, yo me muero por usted, es la mejor periodista del mundo, ¿cuándo le van a dar un premio?”.

La mujer, que se identificó como Mary, recalcó que “no me gusta parrandear en Semana Santa, hay que rezar, hay que pedirle a Dios por esta situación tan dura”.

Cuando la ciudadana se marchaba, Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol Ahora del fin de semana, le pidió a Érika Zapata que no la dejara marchar, recalcando que su colega periodista “es una persona supremamente humilde y no me dejó escuchar bien el mensaje que la señora le quería decir a usted, pero quiero que ella le dé el mensaje completo”.

La joven reportera le transmitió la pregunta a Mary, quien reiteró lo anterior: “Que los mejores premios de Antioquia y de Colombia se los den a usted porque es para mí la mejor periodista del mundo”.

“Yo muero por usted y digo ‘¿ay, no salió Érika? Me dicen cuando esté Érika’. Es que usted es muy original, muy instantánea, muy espontánea, usted dice las noticias como son, con la naturalidad del mundo y como ocurren las cosas. La felicito, Dios la bendiga. Que ojalá todos los premios del mundo se los den a usted, o si no me dicen, que yo voto por usted”, continuó diciéndole la mujer a la reportera de Noticias Caracol.

“Usted es muy divina, muy hermosa”, remató diciendo Mary, que continuó con su destino.

Hoy viví este hermoso momento en un directo mientras hablaba de viajeros en Semana Santa. Gracias a la gente por creer en mí. pic.twitter.com/7g5vqEL0gs — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 23, 2024

“Muchísimas gracias”, respondió Érika Zapata, quien en medio de su profesionalismo continuó informando sobre la situación de los viajeros en Antioquia durante Semana Santa.

Su compañero, desde Bogotá, recalcó el orgullo que siente de trabajar con alguien a la que “mucha gente le expresa cariño en Antioquia”.