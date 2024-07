Ya hay fecha para el reinicio de operaciones de la línea K del Metrocable de Medellín

La empresa Metro de Medellín anunció el reinicio de la operación de la línea K del Metrocable luego del accidente que cobró la vida de una persona. Los habitantes de la ciudad podrán volver a utilizar ese servicio a partir del viernes 19 de julio de 2024.

El gerente del metro de Medellín aseguró que están ultimando los detalles finales para que la línea K del Metrocable vuelva a operar en su horario habitual, es decir, a partir de las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche.

“Queremos informar a la comunidad en general, en especial a las personas que viajan con nosotros en la línea K, que este viernes restableceremos el servicio en su horario habitual. Esto es posible luego de pruebas, verificaciones y certificaciones que avalan la seguridad del sistema”, indicó Tomás Elejalde, gerente de esa empresa.

Habló uno de los sobrevivientes de accidente de Metrocable

La caída de uno de los vagones del cable de la Estación Popular le cambió la vida a muchas personas. Una de ella es Luis Guzmán, de 38 años de edad. Este hombre se fracturó las costillas.

El sobreviviente manifestó que está en su casa y con su familia de puro milagro.

“No me podía acostar, me dolía todo porque si me acuesto no puedo respirar. Me fracturé tres costillas y tengo el pulmón golpeado. Estoy muy angustiado, uno sale de la casa contando que va a llegar al trabajo bien”, mencionó la víctima.

Hace días, Luis salió del Hospital Pablo Tobón Uribe. Aseguró que le duele todo, pero lo más malo son los recuerdos que a cada rato lo atormentan.

“Digo yo que no subo a ese cable porque con verlo me da miedo. A veces estoy dormido y siento que me fuera a caer de la cama”, sostuvo Luis.

