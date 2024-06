¿A cuántos años de cárcel condenaron a John Poulos por crimen de Valentina Trespalacios?

Ya es un hecho. John Poulos fue condenado a 512 meses (42 años y 8 meses) de cárcel tras ser hallado culpable de acabar con la vida de la DJ Valentina Trespalacios. El estadounidense fue sentenciado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas.

>>> Condenan a John Poulos por crimen de Valentina Trespalacios

John Poulos "le puso una trampa a Valentina"

“No fue una cosa accidental, sí hay estereotipos de dominación”, manifestó el juez frente al feminicidio de Valentina Trespalacios.

El togado también le exigió a Poulos que "no nos venga a meter el cuento de que fue un homicidio culposo o simple. No prospera. En cambio, el feminicidio sí. El objetivo era el control sobre Valentina en todo lo que hacía, al punto de que ella tenía que rendirle cuentas diarias".

“El sentido común es acudir, llamar un médico, por si está inconsciente, pero él la dio por muerta y la escondió. Ya le había quitado la vida. Eso se llama actuar dolosamente, con consciencia y voluntad”, recalcó.

Y es que el juez argumentó que John Poulos “planeó cómo hacer las cosas. Aparentaba ser un gran señor, pero en realidad no lo era y le puso una trampa a Valentina”.

“De manera entonces que esta judicatura ha anunciado el sentido del fallo al concluir que las dos conductas son evidentemente dolosas, como lo dijo el señor fiscal. Quiso, conocía y realizó las conductas de feminicidio como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en este caso el verbo rector es ocultar. En este sentido, las partes quedan notificadas”, puntualizó.

¿Qué dijo el fiscal del caso?

Antes de conocerse la condena de John Poulos, el fiscal Santiago Vásquez mencionó lo siguiente: “Se evidencia que no fue un acto de amor o de sexo, o que el señor Nelson Poulos 'se excedió un poquito'. No, aquí no se excedió un poquito frente a un deber de una posición de riesgo y que configure un delito culposo. No, aquí lo que se evidencia y lo que las heridas permiten concluir es que Valentina Trespalacios Hidalgo fue brutalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”.