A Dilan Santiago lo ahogaron y su cuerpo fue movido del lugar del crimen, dice la Fiscalía

Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá, reveló detalles de la investigación que adelantan luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que la muerte de Dilan Santiago Castro fue violenta, un homicidio.



"El peritaje de Medicina Legal manifiesta que es a causa de una encefalopatía hipóxica y, por lo tanto, estamos recolectando todas las evidencias que nos permitan llevar a los presuntos responsables de este homicidio ante los jueces de control de garantías y buscar justicia para este menor de dos años", indicó Merchán en Blu Radio.

Además, la funcionaria indicó que el lugar donde fue encontrado el cuerpo del pequeño Dilan Santiago, al parecer, no es el sitio donde el bebé de dos años falleció. Merchán afirmó que el cadáver del menor fue movido en distintas oportunidades para evitar que fuera encontrado por las autoridades.

"Es una finca bastante amplia, de muchas hectáreas. Incluso, hay recorridos e hicieron uno sobre esta finca con drones (las autoridades). Tenemos esas imágenes y procederemos a hacer lo respectivo con estas imágenes. Se volvió a hacer una inspección al lugar de los hechos, recolectando nuevo elemento material probatorio que nos permita fortalecer esta hipótesis", agregó la directora de Fiscalías de Bogotá.



Dilan Santiago fue asfixiado por más de cinco minutos

De otro lado, las autoridades determinaron que Dilan Santiago fue asfixiado durante más de cinco minutos. El asesino del pequeño le cubrió la nariz y la boca, evitando así que el pequeño respirara.

"Lo único que quiero es que den con la persona (que lo hizo), porque la verdad me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor. Yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así", reclamó Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago.