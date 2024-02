Medicina Legal dio a conocer el informe sobre la causa de la muerte de Dilan Santiago, en el que se confirma que el bebé de 2 años fue asesinado. Murió por asfixia mecánica, por lo que es catalogado como un caso de homicidio.



Respecto al presunto abuso sexual del menor de edad, la necropsia descartó que presentara signos de violación.

Ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién es el responsable de la muerte de Dilan Santiago, que fue hallado sin vida por un trabajador de la zona en un cultivo de papa ubicado a unos 45 minutos de la vivienda en la que vivía el niño con su mamá.

Esta última es una pieza clave en las pesquisas, pues el lugar había sido inspeccionado antes por las autoridades sin encontrar ningún indicio.

Sobre el día que desapareció Dilan Santiago, Derly Julieth Rivas contó que aquel 6 de febrero “yo escuché a los perros que ladraron por la mañana, sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho; me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di almuerzo al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé”.

“Yo salí de la cocina, saqué una ropa de mi pieza, la eché en jabón. Traje la leña, la puse encima del fogón, cinco minutos. Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado. Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, a lo menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó”, aseguró frente a las cámaras de Noticias Caracol.