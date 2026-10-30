Bogotá declara alerta amarilla en hospitales por celebraciones de Halloween: ¿cuál es la razón?

La celebración de Halloween tendrá medidas especiales de prevención y respuesta en la red hospitalaria de Bogotá. La Secretaría Distrital de Salud declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria para las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas y privadas de la ciudad, con el propósito de garantizar que cuenten con los recursos necesarios para atender posibles emergencias durante el fin de semana. La disposición establece que la medida comenzará a las 6:00 p. m. del viernes 30 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 2 de noviembre.

La decisión está relacionada con las condiciones que suelen presentarse durante esta celebración, especialmente por el aumento de la movilidad, la concentración de personas en diferentes sectores de la ciudad y las actividades recreativas que se desarrollan durante la noche del 31 de octubre. Según explicó la Secretaría de Salud, estos factores pueden derivar en situaciones que requieran atención médica, entre ellas lesiones accidentales, siniestros viales e intoxicaciones. Por esta razón, las autoridades buscan que los centros asistenciales tengan capacidad de respuesta ante un eventual incremento en las consultas por urgencias.



¿Por qué Bogotá declaró alerta amarilla en hospitales por Halloween?

La Secretaría Distrital de Salud explicó que la medida responde a la necesidad de anticiparse a los posibles incidentes que pueden presentarse durante las actividades de Halloween, una fecha en la que aumenta la circulación de personas en espacios públicos, establecimientos comerciales y zonas de entretenimiento. Uno de los aspectos considerados por las autoridades es el incremento de los desplazamientos durante la jornada. Las salidas familiares, los recorridos de niños y adolescentes para pedir dulces y las reuniones pueden generar mayor movimiento en las vías, lo que también representa un riesgo de accidentes de tránsito.

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La declaratoria establece una serie de responsabilidades para las IPS públicas y privadas. Cada institución deberá aplicar los procedimientos contemplados en su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH), teniendo en cuenta su nivel de complejidad, los servicios habilitados y la capacidad de atención disponible. Entre las acciones solicitadas por la Secretaría Distrital de Salud se encuentran:



Activar los protocolos institucionales

Verificar el personal asistencial

Disponer de personal de refuerzo

Revisar los medicamentos y suministros

Comprobar el funcionamiento de los equipos

Revisar las áreas de expansión

Mantener la coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá.

Verificar el transporte asistencial y agilizar la recepción de pacientes

#Atención | @SectorSalud declara Alerta Amarilla Hospitalaria en Bogotá, desde las 6:00 p. m. del 30 de octubre hasta las 6:00 a. m. del 2 de noviembre, con motivo de la celebración de Halloween.



La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta ante un eventual aumento de… pic.twitter.com/61AAg3MHDj — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) October 30, 2026

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¿Cómo reportar una emergencia en Bogotá durante Halloween?

Los ciudadanos que se encuentren ante una situación que requiera atención médica durante las celebraciones de Halloween pueden comunicarse con la línea de emergencias 123, a través de la cual se coordinan los servicios de respuesta, incluida la atención prehospitalaria cuando sea necesaria. Al momento de realizar el reporte, es importante suministrar información clara sobre lo ocurrido, indicar la ubicación exacta del incidente, señalar cuántas personas necesitan ayuda y describir su estado de salud. Estos datos permiten orientar la respuesta de los organismos de emergencia y facilitar el envío de los recursos requeridos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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