Museo Nacional restituye las piezas retiradas de la sala de exposición en Bogotá tras orden de juez

El Museo Nacional y el Ministerio de las Culturas acataron la sentencia que les ordenaba restituir las piezas retiradas de las salas de exposición. Este 30 de octubre se hizo efectivo lo que establecía la providencia que emitió un juez de familia de Bogotá, a raíz de decenas de tutelas tramitadas en el sistema de justicia. El togado otorga un plazo de 48 horas una vez se le notificara a las partes vinculadas sobre la decisión.



La devolución de los objetos a sus lugares de exhibición debía hacerse con las garantías de las condiciones técnicas para su conservación. En paralelo, las entidades deberán adelantar la respectiva evaluación técnica y curatorial, siguiendo los criterios de protección de la memoria histórica y con enfoques diferenciales.

Noticias Caracol consultó directamente con el Ministerio de Culturas para conocer sobre el retorno de las piezas y conocer si la entidad impugnará la decisión del juez. Minculturas solo confirmó que las piezas, en efecto, fueron restituidas al espacio, pero no dijo si la cartera impugnará la decisión en algún momento, ya que la sentencia puede dar pie a un debate jurídico de quién debía asumir las tutelas de la ciudadanía.

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El Ministerio solicitó a la justicia que la evaluación la hiciera el Consejo de Estado, tribunal encargado de recibir las tutelas contra actuaciones u omisiones del presidente, así como las acciones dirigidas contra el mandatario y otros sujetos. En contexto, el retiro de las piezas se efectuó después que el presidente De la Espriella ordenara retirar lo que considera –a su juicio– una “apología al terrorismo”. Algunos podrían considerar que por este hecho, para algunos expertos jurídicos, el caso podría pasar a una nueva instancia en caso tal que haya una impugnación, que tendría lugar tres días después de ser notificados sobre la providencia.

María Paula Rodríguez Rozo

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