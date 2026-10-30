Vuelve la Noche de Museos en Bogotá 2026: fecha, cómo participar y qué tener en cuenta

Bogotá se prepara para una de las citas culturales más esperadas del año. El próximo 13 de noviembre de 2026, la ciudad celebrará la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos, una jornada para recorrer espacios de memoria, arte, historia y patrimonio, sin pagar entrada.



La iniciativa reunirá a más de 80 museos en 14 localidades de la capital, que activarán una programación especial para acercar al público a sus colecciones, historias, territorios y experiencias. Además, contará con la participación de instituciones museales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

Datos clave para planear la visita

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. Costo: entrada gratuita.

entrada gratuita. Lugar: más de 80 museos distribuidos en 14 localidades de Bogotá.



¿Qué podrá encontrar?

Cada museo participante preparará actividades pensadas para que el público conozca de cerca su acervo y su relación con la ciudad y sus territorios. La invitación es a vivir una experiencia inmersiva e internacional que destaca el poder transformador de los museos en las dinámicas sociales, culturales y patrimoniales, y su papel en la construcción de sociedades más creativas, diversas y participativas.

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Al tratarse de un evento que conecta a Bogotá con Iberoamérica, la noche también busca promover el diálogo y la colaboración entre instituciones de distintos países, y fortalecer las redes culturales de la región.



Cómo participar en la Noche de Museos de Bogotá

Participar es sencillo: solo debe escoger los museos que quiera visitar y llegar a ellos el día del evento. La entrada es gratuita. Como cada espacio define su propia programación, lo recomendable es consultar con anticipación qué actividades ofrecerá cada uno.

Para organizar su recorrido, ten en cuenta estas recomendaciones:



Agende la fecha desde ya. Es un evento muy concurrido y conviene planear con tiempo. Elija un número realista de museos. Con más de 80 espacios participantes, es imposible verlos todos en una sola noche. Escoja dos o tres y, si es posible, que estén cerca entre sí para optimizar los desplazamientos. Revise la programación oficial. Consulte los canales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) para confirmar horarios y actividades de cada museo. Planee su transporte. Al ser una jornada nocturna con alta afluencia, defina con antelación cómo llegará y cómo regresará a casa. Vaya en familia o con amigos. Es una oportunidad para compartir un plan cultural diferente y gratuito, y para que niños, jóvenes y adultos descubran los museos de la ciudad. Llegue con tiempo. Algunos espacios pueden tener filas o aforo limitado, así que conviene no dejar la visita para el último momento.

La Noche de Museos es organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). En 2026 se desarrolla como una iniciativa conjunta con la Mesa Temática de Museos de Bogotá, a través del Museo de Bogotá.

Este encuentro se realiza con el objetivo de fortalecer el sector museal de la ciudad y se celebra cada año. Para esta edición, además, se articula con la Noche Iberoamericana de Museos, que reconoce el trabajo en red de estas instituciones para incidir en distintos ámbitos de las dinámicas sociales, económicas, culturales y patrimoniales de las ciudades.



María Paula Rodríguez Rozo

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