Murió Antonio Navarro Wolff, exsenador y miembro de la Asamblea Constituyente de 1991

Este domingo 1 de noviembre, sobre las 2 de la tarde, murió el político Antonio Navarro Wolff. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado. "Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio" falleció este domingo. La familia no reveló las causas del deceso, pero se sabe que el exsenador tenía 78 años.



"Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia. Agradecemos todas las expresiones de afecto y solidaridad en este momento de profunda conmoción. El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido. Pedimos a los medios públicos preservar el respeto por nuestro duelo", añadió la familia en el comunicado. Navarro Wolff fue una de las figuras más importantes de la izquierda política colombiana y del movimiento progresista.



El político hizo parte del M-19, luego estuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, fue ministro, senador y ocupo otros cargos públicos. Su familia también aseguró que a "nuestro querido Antonio, el Hombre de la Paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones".



¿Quién era Antonio Navarro Wolff?

El político Antonio Navarro Wolff fue una de las figuras más relevantes del progresismo en Colombia. Su trayectoria pública inició luego de haber hecho parte del proceso de paz perteneciendo a la guerrilla M-19. Navarro asumió la candidatura presidencial de su recién creado partido luego del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez y logró quedar en tercer lugar.

Luego de esa elección presidencial, Navarro Wolff fue uno de los presidentes, junto a Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, de la Asamblea Constituyente de 1991. Durante esa misma época fue designado como ministro de Salud en el gobierno de Cesar Gaviria. En los años siguientes el político fue representante a la Cámara, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño y senador, varios cargos públicos de elección popular por los que fue reconocido. En los últimos años de su vida fue copresidente del Partido Alianza Verde.

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Entre los líderes políticos que se han pronunciado sobre la muerte de Navarro se encuentra el senador Iván Cepeda, con quien compartió partido en algún momento, el Polo Democrático Alternativo. "A Antonio lo conocí hace más de tres décadas. Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. Vivirá siempre en nuestra memoria", escribió Cepeda, quien recibió el apoyo del fallecido exsenador durante su reciente campaña presidencial.



El expresidente Álvaro Uribe Vélez también compartió un mensaje en sus redes sociales: "Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del Dr. Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa especialmente cuando coincidimos en la Gobernación de Nariño y yo en el Gobierno nacional. El Dr. Navarro daba razón de nuestro apoyo a todos los mandatarios regionales y locales sin que importara el origen político de su elección".



Mauricio Toro, actual representante a la Cámara y miembro del Partido Alianza Verde, también se refirió a la muerte de Navarro Wolff. "Uno de los padres de la Constitución de 1991 (...) Su voz ronca y característica, fue guía y sabiduría en muchos debates para los nuevos liderazgos del Partido Verde. Nos hará falta su sabiduría paciente y cariñosa. Paz en su tumba y fortaleza a su familia", escribió en sus redes sociales.

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