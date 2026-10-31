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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Autoridades hallaron 45 computadores robados en un taxi en Bogotá: así intentaban transportarlos

Autoridades hallaron 45 computadores robados en un taxi en Bogotá: así intentaban transportarlos

Las autoridades descubrieron los equipos durante un procedimiento de registro y control en Usme, donde capturaron al pasajero del taxi.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Autoridades hallaron 45 computadores robados en un taxi en Bogotá: así intentaban transportarlos
Así intentaban transportarlos -
Archivo

Un hombre que se movilizaba como pasajero en un taxi fue sorprendido por las autoridades en la localidad de Usme, en Bogotá, mientras transportaba 45 computadores portátiles que habían sido hurtados de un colegio del municipio de Ortega, Tolima. Los equipos, fueron recuperados y el hombre quedó capturado.

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de registro y control adelantado por uniformados en esta zona del sur de la capital. Al revisar los elementos que llevaba el pasajero, encontraron varios computadores escondidos en cajas y costales

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Sin embargo, durante la inspección, los policías descubrieron que entre esos elementos había 45 computadores portátiles, cuya procedencia estaría relacionada con el hurto cometido en una institución educativa del municipio Ortega, Tolima.

Así encontraron los computadores robados en el taxi

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los equipos estaban ocultos entre las cajas y los costales que transportaba el pasajero. El hombre fue capturado por el delito de receptación, mientras que los computadores quedaron bajo custodia para adelantar los procedimientos correspondientes.

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Los 45 dispositivos tecnológicos fueron avaluados en aproximadamente 105 millones de pesos y recuperados durante el operativo. Tras el procedimiento, las autoridades destacaron la recuperación de los equipos, que habían sido hurtados de un colegio en el municipio de Ortega.

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Además, notificaron que los computadores serán devueltos a quienes los necesitan para sus actividades educativas: los estudiantes de la institución afectada. El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, mientras que el capturado deberá responder por el presunto delito de receptación.

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El delito de receptación consiste en adquirir, recibir, guardar, vender, poseer o realizar acciones para ocultar bienes que provienen de una actividad delictiva, como un hurto, sin haber participado directamente en el delito original.

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De acuerdo con el artículo 447 del Código Penal colombiano, esta conducta contempla penas de 4 a 12 años de prisión y multas de 6,66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que no se trate de una conducta sancionada con una pena mayor.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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