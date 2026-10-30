Estación temporal Calle 57 suspende operaciones para dar paso a las obras de la Línea 1 del Metro

El sistema de transporte masivo de la capital entra en una nueva fase de ajustes operativos para continuar la construcción de la infraestructura ferroviaria. A partir del domingo 1 de noviembre de 2026, la estación temporal Calle 57 deja de prestar servicio a la ciudadanía.

Este cierre responde a la necesidad de avanzar en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre el corredor de la troncal Caracas Centro. Con el fin de evitar interrupciones en los desplazamientos habituales, las autoridades de movilidad habilitaron dos puntos cercanos para absorber la demanda de pasajeros: la estación temporal Flores y la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán.



Estación temporal Flores: servicios disponibles y accesos

La estación temporal Flores funciona como uno de los puntos principales para realizar trasbordos e ingresar al sistema en este sector de la ciudad. La infraestructura cuenta con dos vagones y accesos peatonales ubicados en las calles 67 y 69. En este punto operan 12 servicios que conectan con corredores estratégicos como la troncal Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro.

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Para organizar el flujo de personas y reducir los tiempos de espera, los servicios están distribuidos de la siguiente manera:



Vagón 1: Presta atención a las rutas D20, C19, G52, 8, H13 y H20.

Presta atención a las rutas D20, C19, G52, 8, H13 y H20. Vagón 2: Atiende las rutas 8, A61, B13, A52, F19, Z61 y 8.

Estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán: rutas y vagones

Como segunda alternativa para los usuarios de la troncal Caracas, se encuentra en funcionamiento la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán. Esta infraestructura dispone de tres vagones y accesos peatonales por las calles 53 y 49. Allí se concentran 18 servicios con cobertura hacia el Eje Ambiental, Carrera 10, Calle 26, Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro.



La distribución de los buses por vagón está organizada así:



Vagón 1: Recibe las rutas H15, H20, H27, A60, A61 y B23.

Recibe las rutas H15, H20, H27, A60, A61 y B23. Vagón 2: Atiende los servicios 8, B18, B27, F60, Z61 y L18.

Atiende los servicios 8, B18, B27, F60, Z61 y L18. Vagón 3: Alberga las rutas 8, J24, K23, C15, D20 y D24.

Recomendaciones para los usuarios y canales de recarga digital

Para facilitar los desplazamientos durante las horas de mayor congestión, las autoridades recomiendan verificar con anterioridad la estación y el vagón exacto donde se detiene cada servicio. Se aconseja ingresar por el acceso más cercano al punto de abordaje para evitar bloqueos en las entradas.



Al interior de las estaciones, es necesario mantener libres los accesos a las puertas, las pasarelas y las zonas de abordaje, permitiendo que las personas bajen del bus antes de ingresar. Esta medida agiliza el cierre de puertas, reduce la estancia de los buses en la estación y facilita la atención de eventuales emergencias en la vía.

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En materia de pago del pasaje, los ciudadanos tienen a disposición la aplicación TransMiApp y billeteras digitales para realizar la recarga del saldo en la tarjeta TuLlave. Quienes utilicen dispositivos móviles con tecnología NFC pueden activar estas recargas directamente desde la aplicación Maas, lo que ayuda a evitar filas en las taquillas y disminuye la concentración de personas en los accesos. La información detallada sobre los cambios en la operación se encuentra disponible en el enlace oficial habilitado por el Distrito.

Estado actual y avance de las obras del Metro de Bogotá

El cierre de la estación temporal Calle 57 forma parte del cronograma de intervenciones sobre la troncal Caracas para dar paso al viaducto del proyecto. De acuerdo con el reporte oficial del megaproyecto, la Línea 1 del Metro registra las siguientes cifras de ejecución:



Avance general de la obra: 83,73%.

Viaducto construido: 18 kilómetros.

Trenes ubicados en el patio taller: 20 unidades.

Longitud total del trazado: 24 kilómetros.

Número de estaciones: 16 en total.

Inicio programado de operación: Año 2028.

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