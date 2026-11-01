Video: taxista amenazó con un machete a varias personas durante Halloween en Bogotá

La celebración de la noche de Halloween en Bogotá estuvo caracterizada por un amplio despliegue de seguridad, pero también se vio empañada por delicados hechos de indisciplina e intolerancia en el espacio público. El caso de mayor gravedad ocurrió en la localidad de Usme, donde un conductor de taxi fue grabado en video mientras amenazaba abiertamente a varios ciudadanos utilizando un machete. Este acto de violencia e intimidación armada en plena vía pública generó profunda preocupación entre los habitantes del sector, mientras la Policía Metropolitana avanza en las indagaciones, dado que las autoridades aún no han reportado acciones legales formalizadas contra el agresor.



Operativos de seguridad en Bogotá dejaron cierres, capturas e incautaciones

A este preocupante acto de intolerancia en Usme se sumaron otros comportamientos de alto riesgo en el sistema de transporte masivo de la ciudad. En otro punto de la capital, cuatro ciudadanos fueron captados en video abordando de manera extremadamente peligrosa un autobús articulado de TransMilenio en pleno movimiento, al tiempo que lanzaban luces de bengala hacia la vía. Esta acción irresponsable puso en peligro inminente la integridad de los pasajeros a bordo, así como la seguridad de transeúntes y conductores durante las festividades nocturnas.

Ante estos escenarios de riesgo, la Policía desarrolló operativos de inspección a establecimientos nocturnos no regulados, conocidos popularmente bajo la figura de "sindicatos" o rumbiaderos informales. Durante las intervenciones en el sector de la Avenida Primero de Mayo, las autoridades ordenaron la suspensión temporal de la actividad comercial de seis de estos locales, los cuales operaban clandestinamente como redes dedicadas al tráfico y venta de sustancias estupefacientes.

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Los procedimientos en la Avenida Primero de Mayo dejaron como resultado la captura de dos personas por el delito de porte de sustancias alucinógenas y la inmovilización de dos vehículos. Asimismo, los uniformados lograron la incautación de doce armas cortopunzantes y un arma traumática. En las inspecciones a estos establecimientos, la policía halló a 24 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, quienes fueron puestos a disposición de la especialidad de Infancia y Adolescencia para el debido restablecimiento de sus derechos.



De forma complementaria, las autoridades implementaron estrategias preventivas en otros frentes de la vida nocturna. En el sector de Galerías se desarrollaron operativos en locales junto con jornadas de concientización orientadas al consumo responsable de bebidas alcohólicas. Por su parte, en la Zona G y Chapinero, gestores de orden acompañaron a los ciudadanos durante las altas horas de la noche. En este marco, se invitó a la comunidad a utilizar la Línea A y D (Asistencia Integral a la Denuncia) para reportar cualquier hecho delictivo.



Comparendos y motos inmovilizadas marcaron los controles de movilidad en Halloween

El control de la movilidad representó otro eje prioritario del dispositivo de seguridad. Un contingente de 400 efectivos de la Policía y agentes de tránsito se desplegó en arterias viales como la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida NQS (Carrera 30) y Avenida Boyacá para verificar las restricciones a motocicletas. Solo en la noche de Halloween se impusieron 335 comparendos y se inmovilizaron 278 motocicletas. Al consolidar el balance del fin de semana festivo, desde el jueves hasta el sábado, los controles sumaron 1.431 comparendos y 1.213 motos inmovilizadas.



Pese a los episodios de indisciplina, la Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó un balance positivo en materia de violencia homicida. La ciudad cerró el mes de octubre con una reducción del 20% en casos de homicidio frente al mismo mes de 2025, lo que consolida una disminución acumulada de 80 casos de homicidio en lo corrido del año 2026.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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