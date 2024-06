Mujer denuncia que su pareja le pegó con palo de escoba y se lo partió en una pierna

En el municipio de La Mesa, ubicado en Cundinamarca, hubo otro intento de feminicidio. Una mujer fue atacada por su pareja. La víctima tuvo que ser trasladada a Bogotá para su recuperación.

>>>Mujer narró cómo su pareja casi la mata: “Me rompió la cabeza con un ladrillo y me apuñaló”

Mientras Colombia aún no se repone del estupor que causó el ataque a bala a una mujer por parte de su expareja, en las últimas horas se conoció otro intento de feminicidio.

“Ya había pasado aquí en Bogotá, me había pegado, me había vuelto los ojos negros y todo. De ahí nos fuimos para La Mesa, allí ya empezó todo. Ya empezó a pegarme, una vez me intentó ahorcar, otra vez me pegó con un palo de una escoba en una pierna, que me rompió, y me dejó un chichón”, contó la mujer.

Publicidad

Esta nueva víctima de intento de feminicidio también había acudido a pedir ayuda ante las autoridades para que la protegieran.

“La vez pasada, una policía vino y me dio la orden para protección de policía y ya. No han vuelto a venir más”, aseguró.

Publicidad

Capturaron a la pareja de la víctima

Sobre este hecho, las autoridades investigaron y lograron la captura del esposo de la mujer, quien deberá responder por tentativa de feminicidio.

“Fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que lo llevaron ante el juez de control de garantías”, reportó el coronel Andrés Serna Bustamante, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Esta mujer ahora en Bogotá espera reponerse de las heridas y también pide que se haga justicia contra su agresor.

Publicidad

>>>Hija de víctima de feminicidio en Bogotá: pareja “había intentado ahorcarla varias veces”

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141