Periodista denuncia que es víctima de acoso por parte de un depravado "asqueroso"

Angie Téllez es una periodista que desde el año 2023 viene viviendo situaciones bastante incómodas por cuenta de un acosador sexual que le manda contenido inapropiado a su teléfono corporativo. “El rostro ni siquiera se lo tapa”, relató la comunicadora.



"'Me estoy masturbando pensando en ti': eso fue lo que me dijo este señor asqueroso a través de un vídeo que me envió a mi número de trabajo. ¡Es un acosador! Está es la segunda vez que me envía estos vídeos pornográficos", denunció la periodista por medio de un mensaje en su cuenta de X que acompañó de un pantallazo de WhatsApp en el que se ve al sujeto desnudo.

Téllez manifestó que en el año 2023 este sujeto comenzó a acosarla aprovechando que ella publicó en sus redes sociales su número de teléfono corporativo. Algunos comunicadores utilizan esta estrategia para recibir denuncias ciudadanas que deban ser atendidas.

"En mayo del 2023 este tipo también me acosó y esa denuncia ya está hecha. El tipo para ese entonces se veía con cabello largo y estaba fumando un cigarrillo, ahora tiene el pelo corto", anotó.

Este sujeto, de unos 50 años, hizo uso de ese número para enviar de todo, menos noticias.

“No le importa que le identifiquen el rostro, ni siquiera se lo tapa. Estaba fumándose un tabaco y empezó a masturbarse, a decirme que yo estaba muy rica, que estaba muy buena. Además, presumo que lo que hace es vernos en televisión, masturbarse y escribirnos al número que aparece en televisión, que es del trabajo”, aseguró la periodista a Blu Radio.

Captura de pantalla tomada por la periodista Tomado de BLU Radio.

La comunicadora indicó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía y que otros colegas también han manifestado que el mismo acosador les escribe y envía material pornográfico en WhatsApp.

“Me envía dos videos: uno de 4 minutos y otro de 2 minutos acosándome, diciendo mi nombre en múltiples ocasiones”, indicó Téllez.

El acosador llegó a tal punto de crear grupos de WhatsApp en los que agregaba el número de la periodista, con el objetivo de seguir mandando material pornográfico.

Fiscalía y Policía están adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del degenerado, que, al parecer, no para de acosar a comunicadoras.

“La Policía Metropolitana de Bogotá ya se apersonó del caso, teniendo en cuenta la denuncia publicada. A disposición todas las capacidades investigativas para establecer la veracidad del contenido”, aseguraron las autoridades.