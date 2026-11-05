Robo a estudiantes de la Javeriana: hurtaron computadores, joyas y celulares dentro de universidad

Varias estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana fueron víctimas de un millonario robo en horas de la noche del miércoles 4 de noviembre, mientras estaban reunidos en las instalaciones del plantel educativo jugando un partido de fútbol. La información preliminar indica que, mientras las jóvenes llevaban a cabo su actividad deportiva, personas inescrupulosas se llevaron sus pertenencias y objetos de valor que ascienden a varios millones de pesos.



La Policía Metropolitana de Bogotá atendió el llamado de las estudiantes, quienes también denunciaron el hecho a través de redes sociales. El caso reportado en 'El Ojo de la Noche' señala que las estudiantes se encontraban llevando a cabo prácticas deportivas habituales fuera de su horario de clases, dejando sus maletas en los respectivos lugares dispuestos para ello.



¿Qué se sabe del robo masivo a estudiantes de la Javeriana?

Según detallaron las víctimas del hurto, se reunieron -como es habitual- en horas de la noche en la cancha principal de la universidad, ubicada en el centro de la capital, para llevar a cabo unas prácticas de fútbol. Mientras realizaban estas actividades, dejaron sus maletas con todas sus pertenencias de valor en los camerinos. Pero cuando terminó el encuentro y fueron en busca de sus pertenencias, se encontraron con que habían sido hurtadas.

En el video que postearon en redes sociales, las estudiantes señalaron que, aparentemente, para el ingreso a la universidad a esa hora "no estaban pidiendo carné, nos robaron dentro de los vestidores de mujeres". Detallaron que entre los objetos que fueron hurtados se encuentran computadores portátiles, iPads, celulares, joyas y dinero en efectivo, calculando un aproximado de 60 millones de pesos. Al menos 10 mujeres resultaron afectadas.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al punto para recibir la denuncia de las afectadas y se encuentran investigando los protocolos de seguridad de la universidad que aparentemente fueron vulnerados y recolectan material probatorio para poder determinar quiénes fueron los responsables. Se espera que en el transcurso del día las autoridades den a conocer nuevos detalles sobre esta investigación, señalando cómo se produjo el hurto y qué medidas se estarán tomando en la institución de educación superior.

Publicidad

*con reportería de Edward Porras, El Ojo de la Noche



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co