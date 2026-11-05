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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Robo a estudiantes de la Javeriana: hurtaron computadores, joyas y celulares dentro de universidad

Robo a estudiantes de la Javeriana: hurtaron computadores, joyas y celulares dentro de universidad

Cerca de 10 estudiantes de la universidad que se encontraban en actividades deportivas en la cancha fueron damnificados.

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de nov, 2026
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Javeriana
Foto: Colprensa

Varias estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana fueron víctimas de un millonario robo en horas de la noche del miércoles 4 de noviembre, mientras estaban reunidos en las instalaciones del plantel educativo jugando un partido de fútbol. La información preliminar indica que, mientras las jóvenes llevaban a cabo su actividad deportiva, personas inescrupulosas se llevaron sus pertenencias y objetos de valor que ascienden a varios millones de pesos.

La Policía Metropolitana de Bogotá atendió el llamado de las estudiantes, quienes también denunciaron el hecho a través de redes sociales. El caso reportado en 'El Ojo de la Noche' señala que las estudiantes se encontraban llevando a cabo prácticas deportivas habituales fuera de su horario de clases, dejando sus maletas en los respectivos lugares dispuestos para ello.

¿Qué se sabe del robo masivo a estudiantes de la Javeriana?

Según detallaron las víctimas del hurto, se reunieron -como es habitual- en horas de la noche en la cancha principal de la universidad, ubicada en el centro de la capital, para llevar a cabo unas prácticas de fútbol. Mientras realizaban estas actividades, dejaron sus maletas con todas sus pertenencias de valor en los camerinos. Pero cuando terminó el encuentro y fueron en busca de sus pertenencias, se encontraron con que habían sido hurtadas.

En el video que postearon en redes sociales, las estudiantes señalaron que, aparentemente, para el ingreso a la universidad a esa hora "no estaban pidiendo carné, nos robaron dentro de los vestidores de mujeres". Detallaron que entre los objetos que fueron hurtados se encuentran computadores portátiles, iPads, celulares, joyas y dinero en efectivo, calculando un aproximado de 60 millones de pesos. Al menos 10 mujeres resultaron afectadas.

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Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al punto para recibir la denuncia de las afectadas y se encuentran investigando los protocolos de seguridad de la universidad que aparentemente fueron vulnerados y recolectan material probatorio para poder determinar quiénes fueron los responsables. Se espera que en el transcurso del día las autoridades den a conocer nuevos detalles sobre esta investigación, señalando cómo se produjo el hurto y qué medidas se estarán tomando en la institución de educación superior.

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*con reportería de Edward Porras, El Ojo de la Noche

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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