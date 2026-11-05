Alerta por lluvias en Bogotá: reportan inundaciones y encharcamientos en varias localidades

Fuertes lluvias se registran durante la tarde de este jueves 5 de noviembre en Bogotá, generando afectaciones en la movilidad y en distintos sectores de la ciudad, principalmente en las localidades del sur. Las precipitaciones ocasionaron inundaciones y encharcamientos en varias vías, mientras las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia adelantan el seguimiento a las condiciones climáticas. Este es el reporte de autoridades.



Lluvias en Bogotá provocaron inundaciones en San Cristóbal

Uno de los puntos donde se reportaron afectaciones por las precipitaciones fue la localidad de San Cristóbal. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, se presentó una inundación en la carrera 5A con calle 31 sur, situación que motivó el desplazamiento de unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Los organismos de emergencia fueron enviados al lugar para atender la situación y verificar las condiciones del sector.

📍Localidad de San Cristóbal



🌧️Se presenta inundación por fuertes lluvias, sobre la Carrera 5 A con calle 31 sur.



🚒Unidad de @BomberosBogota y @IDIGER en desplazamiento. pic.twitter.com/XGZZF96cTB — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2026

TransMiCable suspendió su servicio por tormenta eléctrica

La operación de TransMiCable, que conecta diferentes sectores de Ciudad Bolívar, también fue suspendida preventivamente durante la tarde de este jueves. La medida comenzó con una evacuación preventiva de los usuarios, anunciada alrededor de las 3:05 p. m., luego de que se emitiera una alerta por tormenta eléctrica en la zona. Posteriormente, en una actualización entregada a las 3:30 p. m., TransMilenio confirmó que el componente continuaba sin prestar servicio debido a que las condiciones climáticas no permitían retomar la operación.

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Sin embargo, en una actualización a las 3:51 p. m., TransMilenio confirmó que ya reinició "la operación de TransMicable por normalización de condiciones meteorológicas en la zona de influencia".



Estos son los puntos de Bogotá con encharcamientos

Las lluvias también dejaron acumulaciones de agua en varios corredores viales. En su reporte de la tarde, TransMilenio identificó los siguientes puntos:



Avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá.

NQS con carrera 33.

Avenida Boyacá con calle 60 sur.

Calle 48 con carrera 5, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

¿En qué localidades de Bogotá sigue lloviendo?

El reporte del IDIGER de las 3:35 p. m. señaló que las precipitaciones continuaban en siete localidades de Bogotá, aunque con diferentes niveles de intensidad. San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito presentaban lluvias ligeras a moderadas. Entretanto, en Antonio Nariño y Puente Aranda se registraban precipitaciones leves. Aunque las precipitaciones se concentraban principalmente en el sur de Bogotá, las autoridades mantenían el monitoreo de las condiciones meteorológicas mediante el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL