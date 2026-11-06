Motín en URI Puente Aranda deja dos detenidos muertos y varios heridos

En la madrugada de este viernes 6 de noviembre las autoridades de Bogotá tuvieron que atender una situación de emergencia en la URI de Puente Aranda, luego de que se presentara un motín en sus instalaciones. La información preliminar de los hechos indica que todo inició por una riña que se presentó entre los detenidos que permanecían privados de la libertad en el lugar.



Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

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Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.



A esta hora le contamos las noticias más importantes que trae el #OjoDeLaNoche:



- Las autoridades atienden lo que fue un motín esta madrugada en la URI de Puente Aranda, en #Bogotá. Una persona falleció.

- Deportarán a extranjeros señalados de delinquir.

- Alerta por… pic.twitter.com/3LKO0rjMeo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 6, 2026

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Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co