Hombre murió arrollado por bus de TransMilenio cuando intentaba ingresar sin pagar pasaje

Un grave accidente registrado en el norte de Bogotá puso de manifiesto los riesgos mortales asociados a la evasión del pasaje en el sistema de transporte masivo TransMilenio. En las últimas horas, sobre la avenida Suba con calle 116, un ciudadano perdió la vida al ser arrollado por un bus articulado cuando pretendía ingresar a la estación sin pagar su pasaje. El trágico hecho reactivó las alertas de la Personería Distrital y de las autoridades locales ante una problemática que, además de generar millonarias pérdidas económicas, se ha convertido en un peligro constante para la vida.

La dimensión de este fenómeno fue analizada por Natalia Tinjacá, directora de seguridad de TransMilenio, quien advirtió que la evasión no se limita a una infracción tarifaria, sino que impacta la seguridad y la salud integral de los usuarios.

Publicidad

En sus declaraciones oficiales, Tinjacá enfatizó la gravedad de la situación: "La evasión es un problema de salud pública porque trae unas consecuencias a la vida y también a los efectos secundarios por evadir el pasaje, por ser atropellado y, adicionalmente, nos genera caídas de ocupantes dentro de los vehículos cuando tenemos que frenar intempestivamente por un evasor que está tratando de acceder irregularmente al sistema".



Alarmante cifra de colados en TransMilenio

Los hallazgos del ente de control distrital se dieron tras una labor de verificación en 140 estaciones del sistema. El informe reveló datos preocupantes: en tan solo cinco minutos de observación se evidenciaron 1.442 colados, una cifra equivalente a llenar cerca de nueve buses articulados en ese breve lapso. De acuerdo con las estadísticas presentadas:



1 de cada 5 pasajeros accede al sistema de forma irregular.

Más del 77% de los infractores ingresa a través de las puertas laterales.

El impacto financiero acumulado por la evasión asciende a cerca de 265.000 millones de pesos.

Ataques armados contra vigilantes en Kennedy que intentan evitar ingreso de colados a TransMilenio

A la pérdida de vidas y el déficit económico se suma el riesgo para el equipo operativo. Durante un operativo de control en la estación de la Transversal 86 (localidad de Kennedy), los equipos de vigilancia fueron víctimas de violentas agresiones. Según TransMilenio, los infractores atacaron al personal con piedras, palos e incluso papas bombas.



Respecto a este episodio violento, la directora técnica de seguridad declaró: "Sí, lamentablemente también la integridad de nuestros vigilantes se ve siempre vulnerada en ciertas zonas, especialmente cuando llegamos con un esquema fuerte. En la Transversal 86 hay una tasa de evasión alta y por eso en materia del abordaje de la vigilancia llegamos en un esquema fuerte y fuimos atacados con piedras, palos, fuimos también pues increpados y llevamos dos días tratando de sostener esta estación. El llamado es a la protección de la vida y también a reconocer al vigilante y a las vigilantes como seres humanos que pues son vulnerables y que están ejerciendo una función que pues es proteger el sistema".



Para contrarrestar la crisis, TransMilenio impulsa un Plan Integral Antievasión soportado en tres ejes: infraestructura, pedagogía y control. Tinjacá explicó el avance de estas intervenciones: "El plan integral antievasión es un componente que tiene la infraestructura, la pedagogía y el control unidos y que son tres patas de una mesa que tienen que sostenerse. La infraestructura nos ha ayudado mucho a bajar las tasas de evasión, abrir estaciones permanentes en el metro en la Caracas ha sido un gran aporte para la operación de TransMilenio y las nuevas puertas en la Caracas Sur y la 26 nos han ayudado a contener el fenómeno de evasión. Sin infraestructura no podemos dar buenos resultados y lo bueno es que el sistema se está recuperando durante este semestre".



Las estaciones de TransMilenio que más registran colados

Pese a la implementación de nuevas puertas en troncales como la calle 26 y la Caracas Sur, la Personería identificó los puntos con mayor concentración de evasores: las estaciones Centro Mayor, Fucha, Calle 38 Sur, Quiroga, el Portal 20 de Julio y el corredor de la Avenida Caracas. Las autoridades reiteran que salvaguardar la vida depende del compromiso de toda la ciudadanía.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL