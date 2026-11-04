Pasajes gratis de TransMilenio noviembre 2026: quiénes reciben el beneficio y cómo activarlo

Desde el 1 de noviembre, más de 714.000 personas en Bogotá ya pueden acceder a una nueva recarga de pasajes gratis de TransMilenio. La estrategia, que hace parte del programa Ingreso Mínimo Garantizado, cuenta con una inversión de $10.800 millones y busca reducir los gastos de movilidad de los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas. La Secretaría Distrital de Integración Social informó que las recargas de este mes están dirigidas a diferentes grupos poblacionales, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos en condición de pobreza, habitantes de calle vinculados a servicios de alojamiento y personas que viven en pagadiarios.

El apoyo cubre el valor de los pasajes asignados a cada beneficiario para desplazarse en TransMilenio, TransMiCable y los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). La cantidad de viajes disponibles no es igual para todos, pues depende de las características de cada persona y de su clasificación socioeconómica. La entidad explicó que la asignación se realiza de manera automática, teniendo en cuenta los criterios establecidos para cada población. Por esta razón, no es necesario adelantar una nueva inscripción mensual para recibir los pasajes, aunque sí se debe cumplir con el procedimiento de activación.



¿Cuántas personas reciben pasajes gratis en Bogotá durante noviembre?

De acuerdo con las cifras entregadas por Integración Social, el beneficio llegará a 714.546 personas durante este mes. Para cubrir las recargas, el Distrito destinó un presupuesto de $10.800 millones, distribuido entre los diferentes grupos poblacionales. La distribución de los recursos y el número de beneficiarios quedó de la siguiente manera:



Grupo poblacional Personas beneficiarias Inversión Personas mayores de 62 años 331.160 Personas mayores de Comunidad del Cuidado 477 $3.547 millones Personas con discapacidad 160.364 $2.922 millones Personas en condición de pobreza 221.711 Habitantes de calle vinculados al servicio de Hospedaje Social 95 Personas que viven en pagadiarios 739 $4.330 millones Total 714.546 $10.800 millones

Tenga en cuenta que uno de los requisitos indispensables para utilizar los pasajes gratis es contar con una tarjeta TuLlave personalizada y activa. Este mecanismo permite identificar a cada usuario y relacionar su tarjeta con la información de las bases de datos utilizadas por la Secretaría de Integración Social para determinar quiénes cumplen las condiciones del programa. La personalización de la tarjeta no tiene costo y puede realizarse en los puntos habilitados por Recaudo Bogotá. Quienes todavía tengan una tarjeta sin personalizar deben completar este trámite y esperar la actualización de las bases de datos para que se refleje su condición de beneficiarios.



¿Cómo activar los pasajes gratis de TransMilenio?

Aunque las recargas correspondientes a noviembre se realizan desde el primer día del mes, los usuarios deben completar un procedimiento para habilitar los viajes en su tarjeta TuLlave. La Secretaría de Integración Social habilitó dos alternativas para realizar la activación:



En las taquillas de TransMilenio

Las personas beneficiarias pueden acercarse a una taquilla del sistema y presentar su tarjeta TuLlave personalizada. Allí deben solicitar al personal la activación de los pasajes gratis correspondientes al mes.



En los puntos automáticos de recarga

También es posible completar el procedimiento en las máquinas de recarga que cuentan con pantalla y están ubicadas en portales y estaciones. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:



Introducir la tarjeta TuLlave personalizada en el dispositivo. Seleccionar la opción 'Transacciones virtuales'. Ingresar a 'Solicitar Subsidio/Convenio'. Consultar la cantidad de pasajes asignados. Confirmar la operación y seleccionar 'Finalizar'. Retirar la tarjeta una vez termine el procedimiento.

Después de completar estos pasos, los viajes asignados podrán utilizarse en los servicios de transporte incluidos en el beneficio.



¿Se pueden perder los pasajes gratis?

La Secretaría de Integración Social también recordó que el subsidio tiene condiciones de uso. Por eso, las personas beneficiarias deben prestar atención a las recargas y evitar utilizar los viajes de manera indebida. Uno de los aspectos que deben tener en cuenta es que la falta de activación durante tres meses consecutivos puede ocasionar la suspensión del beneficio. En caso de que esto ocurra, los usuarios que necesiten solicitar el levantamiento de la suspensión deben acercarse a una de las subdirecciones locales de Integración Social para recibir orientación sobre el procedimiento. La recomendación es consultar periódicamente la disponibilidad de los pasajes y completar la activación mensual para evitar inconvenientes al momento de utilizar el transporte público.



¿Dónde consultar si es beneficiario de los pasajes gratis?

Las personas que tengan dudas sobre su inclusión en el programa pueden solicitar información a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social. Para recibir orientación, están disponibles las siguientes alternativas:



Consultar las subdirecciones locales de Integración Social.

Comunicarse con la línea telefónica 601 380 8330, opción 6.

Revisar la información publicada en los canales oficiales de la entidad.

También se puede consultar el listado de puntos de atención de la Secretaría en su directorio de subdirecciones locales.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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