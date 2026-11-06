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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Universidad Javeriana se pronuncia tras millonario robo en intalaciones que afectó a varias alumnas

Universidad Javeriana se pronuncia tras millonario robo en intalaciones que afectó a varias alumnas

Delincuentes habrían ingresado a los vestidores femeninos y sustraído computadores portátiles, teléfonos celulares, tabletas, joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor. Esto dijo la institución.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Robo en la Javeriana: universidad anuncia apoyo a estudiantes afectadas
Robo en la Javeriana: universidad anuncia apoyo a estudiantes afectadas -
Pontificia Universidad Javeriana

La Pontificia Universidad Javeriana se pronunció oficialmente sobre el millonario robo reportado en sus instalaciones y anunció acompañamiento a las estudiantes afectadas, así como medidas para fortalecer la seguridad dentro del campus, luego de que el caso generara preocupación entre la comunidad educativa.

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El caso salió a la luz tras la denuncia de varias estudiantes que aseguraron haber sido víctimas de un hurto mientras participaban en actividades deportivas dentro de la universidad. De acuerdo con los reportes conocidos por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, los delincuentes habrían ingresado a los vestidores femeninos y sustraído computadores portátiles, teléfonos celulares, tabletas, joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor, con pérdidas que, según las afectadas, rondarían los 60 millones de pesos.

Universidad Javeriana habló sobre robo a estudiantes

Frente a la situación, la Pontificia Universidad Javeriana emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y confirmó que los hechos ocurrieron durante la noche del 4 de noviembre de 2026. Según la institución, siete estudiantes fueron afectadas por el hurto registrado en el vestidor de mujeres mientras se encontraban disputando un partido de fútbol.

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En el documento, la universidad aseguró que el bienestar y la seguridad de su comunidad continúan siendo una prioridad. Por esa razón, informó que acompañará a las estudiantes durante el proceso de presentación de denuncias individuales ante las autoridades competentes y que, además, presentará una denuncia adicional como institución con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La institución también confirmó que activará el proceso de reclamación de la póliza correspondiente, una medida que podría ser clave para establecer posibles mecanismos de compensación frente a las pérdidas reportadas por las víctimas. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado detalles sobre el alcance de dicha cobertura ni sobre los tiempos en que podría desarrollarse ese procedimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, la universidad aseguró que trabaja de manera articulada con las autoridades para recopilar toda la información requerida y aportar elementos que permitan identificar a los responsables. Entre las acciones que se encuentran en marcha está la revisión de evidencias y de los sistemas de vigilancia disponibles en el campus.

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"Se dispondrá del correo del Director de Recursos Físicos de la Universidad, Luis Felipe Zuluaga, lfzuluaga@javeriana.edu.co para que las estudiantes afectadas puedan estar en contacto directo y ser atendidas. La Javeriana revisará las medidas y protocolos de seguridad en el ingreso a los espacios deportivos para reforzar lo que sea necesario y evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", agregó la universidad en un comunicado.

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ÁNGELA URREA PARRA
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