Líder social Narciso Beleño fue asesinado en Santa Rosa, Bolívar: le dispararon entrando a su casa

En horas de la noche del pasado domingo, 21 de abril de 2024, fue asesinado el líder social Narciso Beleño, en el municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar.



Beleño, quien era presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), fue ultimado a tiros mientras ingresaba a su residencia, de acuerdo a lo informado por diferentes organizaciones sociales.

Este líder social había denunciado la presencia de paramilitares en el corregimiento de San Luis, municipio de Arenal, donde estos grupos, al parecer, ingresaron a la vivienda de varios ciudadanos y se los llevaron de la zona.

El presidente Petro lamentó la muerte de este líder social y exigió que los responsables sean hallados prontamente.

“Los asesinos de Narciso Beleño deben ser descubiertos. Un campesino que impulsaba la reforma agraria en el sur de Bolívar. Un campesinado que tenga tierra es el cimiento más fuerte de la Paz en Colombia”, precisó el jefe de Estado.

Asimismo, en una publicación posterior, el primer mandatario señaló que “le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión. Se me pide que no luche tanto por la igualdad, pero lo que hay es que ser más eficaces y tener menos miedo. Luchar contra la exclusión es esencial en una verdadera democracia”.

Según informó Indepaz, Narciso Beleño se convierte en el líder número 51 asesinado en este 2024.

