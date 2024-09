Videos muestran cómo vendaval derribó techos de casas en Barranquilla: "Hubo un remolino"

De nuevo un Vendaval golpeó a Barranquilla. Casas destechadas, carros atrapados, inundaciones y el colapso de una pared deja este fenómeno, coletazo de la tormenta Helen que circula por el Caribe.

En diferentes barrios, la comunidad captó en video cómo las fuertes brisas comenzaron a levantar los techos de las casas. Varias viviendas resultaron afectadas.

“Hubo un remolino y se llevó el techo de aquí del segundo piso y un andamio de hierro que había daba vueltas”, manifestó Marta Martínez, ciudadana afectada por el vendaval.

Vendaval en Barranquilla tumbó una pared y esta cayó sobre dos carros

Los vientos derribaron una pared en el suroccidente de Barranquilla que cayó encima de dos carros que pasaban por el lugar. Deivis Arrieta, uno de los conductores, dijo que se salvó de milagro.

“A lo que me cae encima, me miro los brazos, los brazos todos salpicados, y el muro que está arriba del carro, la viga, todo ese escombro me cayó encima”, relató.

En otra zona se inundaron algunas vías. Un vehículo y su conductor quedaron atrapados en la corriente y, por fortuna, fueron rescatados por los bomberos.

“Cuando me veo el agua encima, ya no pude hacer más nada. Me detuve ahí, quise como empujarlo (el vehículo), pero no, unos muchachos me colaboraron con una cuerda y la amarramos”

La Defensa Civil reportó que ya van más de 6.200 casas afectadas por los vendavales de los últimos días.

