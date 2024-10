¿A Sofía Delgado la sacaron de Colombia? Vea por qué búsqueda se extendió a 195 países

¿Se llevaron a Sofía Delgado Zúñiga de Colombia o están intentando hacerlo? Es la pregunta que muchos se hacen luego de conocerse que la Interpol emitió circular amarilla para que la búsqueda de la niña de 12 años, desaparecida el 29 de septiembre en Candelaria, Valle del Cauca, se extienda a los 195 países miembros del organismo -además de nuestra nación-.

Las autoridades no descartan hipótesis alguna en este caso. De hecho, entre las posibilidades que analizan está que la pequeña haya sido raptada y que los responsables intenten o hayan logrado ingresarla a otro país. De allí la importancia de la decisión adoptada por la Interpol, pues la alerta permite que los departamentos de Policía pongan la lupa especialmente en aeropuertos, terminales terrestres y fronteras, para tratar de identificar movimientos sospechosos.

¿Qué es la circular amarilla? La Interpol, organismo internacional de policía criminal, la emite cuando hay secuestros o desapariciones inexplicables, particularmente de menores de edad. En esta situación puntual, los 196 países integrantes de la entidad fueron alertados para que dispongan de todas sus capacidades y ayuden a encontrar a la criatura.

Las fotos de Sofía Delgado, así como datos clave, incluida estatura (1,55 centímetros), color de ojos (castaños) y color de cabello (castaño), circulan desde el sábado en las inspecciones y estaciones de Policía de buena parte del mundo. En el documento compartido por la Interpol se explica, además, que la niña tiene una cicatriz por una quemadura en un dedo de la mano derecha.

Cuando desapareció, la estudiante llevaba una blusa morada y una pantaloneta blanca. Un video difundido a través de las redes sociales muestra a la menor minutos antes de que se perdiera su rastro, cerca del parque La Victoria. La víctima vivía en una vivienda del corregimiento Villagorgona. Ese domingo, acababa de salir de casa de su abuelita para ir a recoger un champú en su hogar, ubicado a escasos metros.

¿Qué ha dicho la familia de Sofía Delgado?



Cristian Andrés Delgado y Lady Zúñiga, el padre y la madre de la niña, han dado algunas entrevistas. El papá, por ejemplo, ha hablado en tres ocasiones con Noticias Caracol. En medio de las charlas con este noticiero, ha entregado varias declaraciones con amplio eco en la opinión pública nacional.

Aquí las frases del papá de Sofía Delgado:



- "Siento en el corazón que la niña todavía está con vida y que la tendrán encerrada en algún lado. Como padre, y mi esposa como madre, sentimos esa tranquilidad que nos da Dios"

- "Como dice mi esposa, como digo yo, como dice mi familia, a la niña se la llevaron. Estamos cien por ciento seguros de que a la niña alguien se la llevó"

- "Aquí las autoridades no desestiman nada, aquí todos somos sospechosos. Yo soy sospechoso, mi esposa, mi familia. Pero que nosotros tengamos algún indicio o algo, no, porque nosotros aquí no tenemos problemas con nadie. Todos somos sospechosos. La familia toda es sospechosa; personas de la cuadra y allegados, todos son sospechosos"

-"Todos pensamos lo mismo: que puede ser algún familiar, algún vecino, alguien allegado a la familia"

-"Como venimos de familia cristiana, decirles que los perdonamos en el nombre de Dios. Que piensen un momento y se pongan la mano en el corazón y nos liberen a la niña. Si tienen temor, que la dejen en algún lado donde la niña pueda regresar o buscar a alguien, buscar ayuda"

- "A la niña le digo que sea fuerte, que le pida a papito Dios que la proteja. Ella es una niña muy valiente, que tenga fe en que sus papitos están haciendo todo lo humanamente posible por traerla de vuelta"

- "La última vez que vi a mi niña fue más o menos a las dos y diez, que yo regreso de la casa de donde mi hermana hacia la casa de mis padres a almorzar. La niña todavía estaba ahí, en la casa de la abuela. Yo almuerzo y otra vez me dirijo hacia la casa de mi hermana, pues me estaba viendo un partido con mi cuñado y mis sobrinos".

"Ella nunca anda sola, siempre anda con la mamá, pero, por cosas de la vida, ese día le dio por ir sola a recoger el champú para la perrita en la casa. Son cosas que, si uno supiera que van a pasar, uno hace algo al respecto".

Con estos carteles, buscan a Sofía Delgado Noticias Caracol

¿Y la mamá de Sofía Delgado?

La señora Lady Zúñiga envió sendos mensajes al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, pues considera que el caso de su hija no ha recibido la atención que merece. A ambos les pidió mayor compromiso por parte de todas las instituciones del Estado con el objetivo de encontrar pronto a la pequeña.

“Presidente Gustavo Petro, necesito más apoyo. En estos momentos no tengo resultado de mi hija Sofía Delgado Zúñiga, una niña de tan solo 12 años. La angustia es horrible, la angustia que nosotros estamos pasando como familia", sostuvo inicialmente.

Y luego, a la vicepresidenta le recalcó: “Doctora Francia Márquez, quiero hacerles este llamado, quiero escuchar un pronunciamiento de ustedes. No se pueden seguir desapareciendo los niños. En este momento estoy pasando por este dolor tan grande que tiene mi familia”.

Además, el pasado 12 de octubre envió un derecho de petición al primer mandatario de los colombianos en el que le solicita que nombre a un alto funcionario del Gobierno para que lidere la búsqueda y que se aumente, de 25 a 100 millones de pesos la recompensa ofrecida por información sobre el paradero de Sofía Delgado.

La Policía del Valle del Cauca y la Fiscalía General de la Nación están al frente de la investigación. Entre otras cosas, indagan sobre la presunta presencia de un carro blanco en la escena de la desaparición y si un comerciante tiene algo que ver, como han indicado algunos testigos. Colombia espera que el caso se revuelva prontamente.

