A turistas mexicanos les robaron 4 millones de pesos en Cartagena: "Tenía miedo"

Unos turistas mexicanos fueron víctimas de la delincuencia en Cartagena. Tras cinco horas de llegar a la ciudad, unos ladrones les robaron al menos 4 millones de pesos en efectivo.

Una de las víctimas, identificado como Iván, narró cómo los hampones lo despojaron a él y a sus acompañantes del dinero. Los hechos ocurrieron a las afueras del edificio Caja Agraria.

“Nos pidieron dinero y que si no nos mataban. Me quitaron mi cadena y eran varios. Me quitaron como 4 millones de pesos”, dijo uno de los mexicanos. Además, agregó que en una calle lo interceptaron y luego lo obligaron a ingresar a un cajero bajo amenazas.

Los ciudadanos, oriundos de Sinaloa, México, según Iván, “llevábamos cinco horas (en la ciudad). Los ladrones eran dos flacos y cuatro gordos chaparros. Tenía miedo”.

El ciudadano cartagenero que hizo la denuncia por medio de redes sociales manifestó: "¿En manos de quién estamos nosotros en Cartagena? En manos de los delincuentes. ¿Vamos a seguir soportando que los delincuentes acaben con el turismo en la ciudad? Cuando no los atracan, son los operadores turísticos, los vendedores de playa o los lancheros que les cobran más de lo que les tienen que cobrar”.

El ciudadano agregó que “cuando no venga nadie a Cartagena y hayamos matado todas las gallinas de los huevos de oro, ¿de qué vamos a vivir en Cartagena? Esta es una ciudad cien porciento portuaria y turística. Si esto pasa aquí, en el edificio Caja Agraria, que se encuentra en pleno Centro Histórico, ¿qué se espera para lo que pueda suceder en otros barrios? Cartagena, con el mayor dolor, está manga por hombro en el tema de seguridad. No hay derecho que esto siga sucediendo”.

Inmovilización y multa a cochera que cobró 600.000 a turistas

En un hecho aislado, también en la ciudad de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) inmovilizó un coche que fue usado en un caso de cobros excesivos por el servicio a turistas.

La conductora del coche fue multada por las autoridades de tránsito con 152.671 pesos por cobrar una suma de $600.000 a unos turistas extranjeros por un paseo en el vehículo. El dueño del coche fue multado con 6 millones.

Desde su cuenta de X, el DATT informó sobre un "caso de cobro excesivo de tarifa en coche: conforme con medidas implementadas por alcalde Dumek Turbay, con el fin garantizar protección a turistas, inmovilizamos coche, se impuso comparendo a cochera, y se hizo informe único de infracción al transporte al propietario del coche".

El día de los hechos, 28 de noviembre de 2024, la cochera fue detenida por la Policía y llevada a una estación, donde la mujer devolvió el dinero a los turistas y les pidió disculpas por lo sucedido. Los ciudadanos extranjeros no interpusieron la denuncia correspondiente, por lo que la cochera fue dejada en libertad.

Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, manifestó que "es fundamental que la comunidad siga apoyando nuestras iniciativas de control y seguridad. Estos incidentes no deben empañar la imagen de nuestra ciudad, por lo que agradecemos a quienes nos alertan de estos abusos".

