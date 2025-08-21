Atentado en Cali: esto se sabe de uno de los presuntos responsables capturados tras explosión

En la tarde de este jueves 21 de agosto se registró un trágico atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Un camión cargado con cilindros bombas explotó en una zona muy concurrida por los habitantes de la ciudad y, hasta el momento, ha dejado un saldo de seis personas muertas y otras 71 gravemente heridas.

Tras las detonaciones, el desolador panorama mostraba a decenas de personas inocentes en el suelo, muchas de ellas en estado de inconciencia y otras con graves heridas en sus cuerpos. En medio de gritos, los transeúntes pedían la ayuda de las autoridades, corriendo entre los escombros de los vehículos afectados, las llamas y los vidrios de algunas edificaciones que se vieron afectadas.

Quienes se encontraban en el punto de la explosión lograron identificar a un hombre que, presuntamente, habría activado los explosivos. El sujeto intentó huir pero fue acorralado por los mismos ciudadanos, quienes lo rodearon mientras las autoridades llegaban al lugar.



Tiempo después, el presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, se refirió a dicha captura. Dio a conocer que el hombre fue identificado como alias Sebastián y que al parecer haría parte de las estructuras del Estado Mayor Central, dirigidas por alias Marlon, que según el presidente estarían subordinadas a la "junta del Narcotráfico".

"Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico", escribió Petro desde su cuenta de X.

El mandatario dio a conocer el hecho desde su cuenta de X. - Foto: redes sociales

De la misma manera, la Fiscalía General de la Nación emitió un reciente comunicado en el que confirmó que en total fueron dos hombres los capturados tras haber participado, presuntamente, en la activación de dichos artefactos explosivos. Ambos sujetos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y serán presentadas ante un juez de control de garantías.

"Entre tanto, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) fueron puestos a disposición de la Fiscalía dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos improvisados tipo tatuco en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista. La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc", manifestó la Fiscalía.



¿Qué dijo el alcalde de Cali tras el atentado?

Luego de los hechos recientes, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se manifestó por medio de su cuenta en X, diciendo: "Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la Cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de @SaludCali, @SeguridadCali y @RiesgoCali para atender a las personas heridas".

Horas después de la explosión, y tras realizar un consejo de seguridad al que se espera que asista el presidente Gustavo Petro, el alcalde tomó la decisión de militarizar la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre lo ocurrido, haciendo un llamado al Gobierno Nacional para ejercer mayor "control de todo el territorio nacional" y repensar "la política de Paz Total". Según Galán, "El deterioro de la seguridad por cuenta del fortalecimiento de los grupos criminales requiere de una acción decidida de parte del Gobierno para darle las herramientas suficientes a la fuerza publica y ser claro y contundente en la instrucción de perseguir a los delincuentes y llevarlos ante la justicia".

