Alcalde de Cali reversa decreto que restringía la circulación de motocicletas

El decreto propuesto por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, tenía la intención de mejorar la seguridad vial y reducir los índices de accidentalidad en la ciudad. La medida pretendía restringir la circulación de motocicletas en horas de la madrugada.

Esta era la propuesta del alcalde de Cali sobre las motocicletas

La medida estipulaba que las motocicletas no podrían transitar por las calles de Cali entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. durante los días jueves, viernes, sábados, domingos y festivos.

Esta propuesta fue recibida con críticas por parte del gremio de motociclistas, quienes argumentaron que dicha restricción no abordaba de manera efectiva los problemas de seguridad que enfrentan.

El alcalde Eder explicó que el decreto era solo un borrador desarrollado por la Secretaría de Movilidad y que, aunque la seguridad vial era su principal motivación, no era el momento adecuado para implementarlo.

"Ese decreto es un ejercicio que estaba haciendo la Secretaría. No va, es un borrador", expresó el alcalde en diálogo con Noticias Caracol en vivo .

A pesar de la revocación del decreto, la Secretaría de Movilidad de Cali anunció que mantendrá los operativos para asegurar que los motociclistas tengan todos sus documentos al día. La finalidad de estas acciones es garantizar la seguridad vial y minimizar los riesgos en las carreteras de la ciudad, según la entidad.

