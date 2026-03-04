Cierran acceso a senderos de Cerros Orientales de Bogotá por esta razón: prográmese

La Alcaldía de Bogotá confirmó que los caminos y senderos de los Cerros Orientales permanecerán cerrados este sábado 7 y domingo 8 de marzo debido a las elecciones legislativas que se realizarán el domingo. La decisión fue tomada porque la Policía Metropolitana concentrará su capacidad operativa en las actividades de seguridad previas y durante la jornada electoral, lo que deja sin acompañamiento los recorridos ecológicos que usualmente reciben a miles de visitantes durante los fines de semana.

¿Cuáles cerros de Bogotá estarán cerrados por las elecciones del 8 de marzo?

Los senderos afectados hacen parte del proyecto Caminos de los Cerros Orientales y son algunos de los más frecuentados por habitantes de la ciudad: La Serranía, Santa Ana – La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco – Vicachá y Guadalupe – Aguanoso. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que administra y opera estos espacios, explicó que no se contará con las condiciones mínimas de seguridad ni con el acompañamiento institucional necesario para permitir el acceso de visitantes en esas dos fechas, motivo por el cual la restricción será total.

La Alcaldía indicó que el propósito principal de la medida es garantizar la seguridad durante el proceso electoral. La presencia policial, que normalmente vigila los puntos de ingreso y los recorridos dentro de los cerros, será redireccionada hacia el control del orden público en la ciudad en el marco de la jornada democrática. Esto implica que no habrá operativos de prevención de emergencias, control de aforo, monitoreo ambiental ni acompañamiento para caminantes. La ausencia de estos elementos imposibilita la apertura segura de los senderos.



La EAAB enfatizó en que la ciudadanía no debe ingresar de manera irregular durante el cierre. Al no existir personal técnico, operativo ni acompañamiento institucional, una entrada no autorizada representa un riesgo tanto para los visitantes como para la integridad ambiental del ecosistema. Las autoridades recomiendan esperar a que los senderos sean reabiertos para volver a programar recorridos y recuerdan que las reservas y registros se pueden realizar a través de la aplicación oficial Caminos de los Cerros Orientales o directamente desde el portal web de la empresa.



Los Cerros Orientales, además de ser una reserva forestal protectora, funcionan como una zona de esparcimiento ambiental para la ciudadanía. Durante los fines de semana, miles de personas acuden a estos espacios para caminar, ejercitarse o simplemente observar la ciudad desde los miradores naturales que ofrecen. Por ello, el anuncio del cierre genera impacto sobre la agenda recreativa de quienes los frecuentan, pero las autoridades insisten en que la prioridad es mantener la capacidad operativa enfocada en el proceso electoral y evitar incidentes que no puedan ser atendidos oportunamente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL