Polémica por menor que entró a la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla

El aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla fue escenario de un episodio compartido en redes y que ha causado revuelo entre los internautas. Se trata de un video viral que muestra a un menor de edad recorriendo la pista de la terminal aérea sin autorización o compañía de algún adulto, a solo unos metros de distancia de diversas aeronaves que estaban detenidas en el momento.



El hecho fue confirmado por la Aeronáutica Civil en un comunicado que entrega más detalles sobre el caso. A pesar de haberse hecho viral durante el mes de marzo, de acuerdo con las autoridades, esto ocurrió el día 23 de enero de 2026.

Según el reporte oficial, el ingreso no autorizado a la plataforma aérea se presentó hacia las 6:30 p.m. en la parte occidental de la pista. El menor fue detectado oportunamente por personal del cuerpo de bomberos que realiza labores permanentes de vigilancia en la zona.



La familia del menor vive cerca del aeropuerto: así fue que entró

Tras identificar la situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad aeroportuaria. El caso fue reportado al Centro de Control y Operaciones (CCO), y posteriormente el menor fue puesto a disposición de la Policía Nacional de Colombia, que inició el procedimiento correspondiente.

Más adelante, la Policía de Infancia y Adolescencia logró ubicar a la madre del menor, quien reside en un sector cercano a la base aérea, garantizando así su retorno seguro al entorno familiar. De acuerdo con lo manifestado por el propio niño, habría ingresado por un sector contiguo a la base aérea con la intención de acercarse a los aviones.



Tras el incidente, el área de Seguridad de la Aeronáutica Civil, en coordinación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión para establecer el punto exacto de acceso y fortalecer los controles en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.



Como resultado, la entidad anunció varias medidas de seguridad en el aeropuerto de Barranquilla:



Refuerzo del cerramiento perimetral.

Mayor supervisión en puestos de control y aumento de personal motorizado.

Instalación de luminarias adicionales.

Ampliación del sistema de videovigilancia con más cámaras y sensores de movimiento.

Coordinación con la base aérea para endurecer las restricciones de ingreso.

Además, se incrementará la presencia del área social en las comunidades cercanas para sensibilizar a padres y cuidadores sobre los riesgos del ingreso no autorizado a instalaciones aeroportuarias.



La Aeronáutica Civil aseguró que la situación fue controlada de manera inmediata, no se registraron afectaciones operacionales ni riesgos para la seguridad aérea en Barranquilla, y el menor no sufrió ningún daño.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL