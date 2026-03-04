Giro en caso de escolta del secretario de la Cámara detenido con $145 millones y publicidad política

El escolta de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, fue detenido por la Policía en el municipio de Hatonuevo (La Guajira), luego de que en su carro se encontraran varios sobres repletos de billetes de cien y cincuenta mil pesos, además de publicidad política del candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, Daniel Restrepo. No obstante, pese a que el caso fue ampliamente difundido, el sujeto fue dejado en libertad... ¿A qué se debe?

La inspección al vehículo se dio a conocer el pasado martes 3 de marzo, en la vía Distracción - Cuestecitas (La Guajira). Las autoridades, según se ve en un video del momento, empezaron a encontrar sobres de manila ocultos entre tenis y una maleta, donde también, entre pantalones, estaban ocultos al menos otros cinco sobres de más. En total, fueron hallados 145 millones de pesos en siete sobres, que fueron incautados por la Policía.

En el vehículo se encontró también publicidad del candidato Restrepo y tarjetones pedagógicos de cómo votar. Además, los sobres en donde venían los billetes estaban marcados con los nombres de dos municipios de La Guajira, por lo que la primera hipótesis que se manejó fue que el dinero estaría dirigido a líderes del departamento para direccionar personas y, por ende, votos.



Los investigadores explicaron que en el operativo fueron capturadas dos personas. No obstante, a la media noche de este miércoles, un juez penal municipal con función de control de garantías ordenó la libertad inmediata del escolta tras declarar ilegal la detención. Incluso, se ordenó que el dinero y los sobres que iban marcados con nombres de supuesto líderes de La Guajira sea devuelto de inmediato. Por el momento no se conocen las razones de este giro en el caso.



Por otro lado, la Policía reveló que en este ultimo mes ha incautado cerca de 800 millones de pesos en vías de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y La Guajira, dinero que, al parecer, sería destinado para comprar votos en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo, cuando los colombianos elegirán en las urnas a miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como también se votarán las consultas presidenciales.

Veeduría del Partido Conservador rechazó el hecho

La Veeduría Nacional del Partido Conservador expresó "su rechazo categórico y absoluto frente a cualquier conducta que pueda constituir delito electoral en el marco de los comicios que se aproximan". Por lo tanto, debido a que en este caso podrían estar involucrados algunos militantes de esta colectividad, "la Veeduría Nacional ha procedido de manera inmediata a adoptar las medidas pertinentes dentro del ámbito de sus competencias".

El Partido Conservador reiteró "su compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia electoral y el respeto por las normas que rigen la participación democrática, y será enfática en promover las investigaciones a que haya lugar y en colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL