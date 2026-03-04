En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Hallaron restos humanos en una bolsa en el sector de Hayuelos, occidente de Bogotá: esto se sabe

Hallaron restos humanos en una bolsa en el sector de Hayuelos, occidente de Bogotá: esto se sabe

Medicina Legal trabaja para la identificación de la víctima. El hecho se suma a otro hallazgo similar en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de mar, 2026
Escena del crimen.
Imagen de referencia.
Archivo

En el sector de Hayuelos, en la localidad de Fontibón del occidente de Bogotá, las autoridades encontraron una bolsa con partes de un cuerpo, al parecer de un hombre, durante la noche y madrugada de este miércoles. El cadáver tenía aparentes signos de violencia, y fue hallado tras una alerta de un objeto sospechoso.

El hecho se presentó entre la avenida Ciudad de Cali con avenida Esperanza. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal, organismo que trabaja para identificar a la víctima, mientras que la Policía Metropolitana recolecta pistas para establecer los móviles del crimen, entre las que se encuentran las cámaras de seguridad del sector y el testimonio de habitantes de la zona.

Pero, al parecer, la investigación va más allá porque, según el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el pasado lunes, en un humedal del barrio Tintal, en la localidad de Kennedy, encontraron otros restos de un cuerpo. Las autoridades afirman que posiblemente son de la misma persona, pero serán la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá las encargadas de determinar qué es lo que ocurrió.

Noticia en desarrollo...

