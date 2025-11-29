Evacúan centro comercial de Bucaramanga por balacera: habrían intentado robar una joyería

Una ráfaga de disparos se escuchó en la tarde de este sábado 29 de noviembre en el centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en el barrio el barrio Cabecera del Llano de la ciudad de Bucaramanga. Según las autoridades, al parecer se trató de un intento de hurto en una tienda de joyas ubicada en el establecimiento comercial.

En redes sociales se han compartido videos de los momentos del pánico de los ciudadanos, quienes evacuaron inmediatamente el lugar tras escuchar las balas. La Policía Metropolitana, por su parte, llegó inmediatamente a la escena para neutralizar a los delincuentes y averiguar lo sucedido.

Los testigos indicaron que los hombres llegaron armados al centro comercial y, tras intentar hurtar la tienda, personal de seguridad reaccionó. "Había unos escoltas, y alcanzaron a accionar primero, entonces no pudieron hacer el hurto. Y dicen que hubo una persona fallecida por parte de los ladrones", indicó un testigo para Noticias Caracol.



El hombre presente en la escena añadió que, cuando escuchó las balas, "fue un momento de angustia, de nervios, uno no más se agacha al piso y no sabe si correr o esconderse, eso eran tiros por todos lados. Había niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores... el ladrón que estaba prácticamente al lado mío recibió el disparo".



Se conoció que hay más de cinco personas capturadas y que un policía que quedó gravemente herido posteriormente falleció. Además, uno de los delincuentes fue neutralizado. La banda criminal que intentó cometer el hurto proviene de Barranquilla, y se les incautaron tres armas de fuego. Por el momento se investigan las identidades de las personas detrás de este ataque y cómo es su actuar delictivo.

"En una coordinación conjunta con el señor gobernador del departamento de Santander, hemos decidido dar una recompensa de hasta de 100 millones de pesos, por los bandidos, estos homicidas, que atentaron contra la vida del señor Intendente Jefe. Dos cosas, la seguridad de los bumangueses y solidaridad con la familia de este héroe de la patria", aseguró en rueda de prensa Javier Sarmiento, alcalde de Bucaramanga, quien dijo que se va a reforzar la presencia de la policía en la ciudad.

