Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Evacúan centro comercial de Bucaramanga por balacera: habrían intentado robar una joyería

Evacúan centro comercial de Bucaramanga por balacera: habrían intentado robar una joyería

En redes sociales se han compartido videos de los momentos de pánico de los ciudadanos, quienes evacuaron inmediatamente tras escuchar las balas. Testigos contaron lo sucedido.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 29 de nov, 2025
Tiroteo en Bucaramanga.
