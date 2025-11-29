En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Madre colombiana pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo que falleció en un combate en Rusia

Madre colombiana pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo que falleció en un combate en Rusia

El joven colombiano se enlistó en el Ejército ruso, y desapareció el pasado 6 de septiembre. Ahora su madre clama ayuda a las autoridades para repatriar su cuerpo y darle una despedida digna.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de nov, 2025
El joven era el sustento de su familia -
Cortesía

