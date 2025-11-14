El día que Dua Lipa recomendó Cien años de soledad de Gabriel García Márquez: "Me hechizó"

A pesar de su partida en el año 2014, los libros del nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez siguen impactando a nuevos lectores. Entre ellos, la reconocida artista británico-albanesa Dua Lipa, quien en septiembre de 2023 decidió recomendárselo a sus seguidores.

La famosa de 28 años, además de artista, modelo y actriz, es una gran lectora. Es por ello que tiene una plataforma llamada Service95 en la que se desempeña como curadora cultural. Esto quiere decir que es un espacio en el que la cantante recomienda y da sus puntos de vista sobre los libros que lee.

Dua Lipa publicó el libro del nobel colombiano en su plataforma de recomendaciones. 'Cien años de soledad' fue el libro recomendado por la artista para leer durante el mes de octubre de ese año.



En su publicación, la cantante internacional describió su experiencia leyendo el libro del nobel de literatura colombiano. Destacó en su reseña el realismo mágico de la obra y las reflexiones a las que llegó con la historia.

“Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, empezó Dua Lipa en su reseña sobre el libro del aclamado escritor colombiano.

La famosa ha destacado en diferentes ocasiones que, cuando no está sobre los escenarios o en los estudios de grabación, lo más probable es que esté leyendo un libro. Dua Lipa recomendó a sus seguidores tener en cuenta entre sus próximas lecturas a Gabo.

Reconoció que, en ocasiones, el lector puede confundirse para entender los caminos que toman "los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía". Sin embargo, recalcó que es parte del encanto de sumergirse en la historia.

"Perderse y sucumbir a la maestría de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico", aseguró la intérprete de canciones como New Rules, Levitating, Don't Start Now.

Finalmente, la cantante Dua Lipa se refirió a las reflexiones que le dejó la lectura de Cien años de soledad. "Me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los múltiples significados de la soledad. Es irresistible".

Al ver la publicación de la estrella internacional, muchos colombianos reaccionaron celebrando la recomendación del libro que fue publicado por primera vez en 1967 y que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las obras más influyentes de la literatura en español.



Dua Lipa regresa a Colombia

El próximo 28 de noviembre, la cantante de 'Levitating' dará su segundo concierto en el país, esta vez sobre el escenario del estadio El Campín. El espectáculo hace parte de la gira de conciertos de la artista con su 'Radical Optimism Tour', el cual ahora tendrá sus respectivas paradas en Latinoamérica.

Aunque son pocas las localidades, fanáticos de Dua Lipa que todavía estén interesados en asistir a su concierto y que no tengan sus boletas pueden comprar sus entradas. La mayoría de las ubicaciones ya están agotadas en El Campín, pero quedan disponibles estas y con estos precios en Ticketmaster:



general : $379.000

: $379.000 vip : $649.000

: $649.000 occidental baja : $699.000

: $699.000 oriental baja (para menores): $699.000

